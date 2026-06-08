Una “reunió d’urgència” que va tenir lloc dimecres passat amb el secretari d’estat del Vaticà, Pietro Parolin, en el qual va participar a distància, l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, hauria servit per desencallar la polèmica entorn a l’escàs ús del català que el papa Lleó XIV tenia previst fer en el seu viatge a Catalunya, entre els dies 9 i 10 de juny. La notícia l’ha donat a conèixer el periodista i historiador Vicenç Lozano, especialitzat en informació del Vaticà, en el programa Els Matins de 3Cat.
Segons el periodista i històriador, ara mateix al Vaticà hi ha “un desconeixement” del que és “la nació catalana”. A la Santa Seu, hi ha molt pocs catalans, i entre els alts càrrecs eclesiàstics, no n’hi ha. Aquest fet, va influïr de manera decisiva en el fet que el Sant Pare no tingués previst fer ús del català en la seva visita a Catalunya. Sempre segons el relat del periodista, la proposta de la Conferència Episcopal Espanyola que majoritàriament els discursos del papa fossin en castellà va ser acceptada pel Vaticà, però va ser per “desconeixement”, ha valorat Lozano.
S’han traduït moltes parts dels discursos al català
La conclusió de la reunió de dimecres passat és que el Sant Pare ampliarà significativament l’ús del català en tots els actes que farà a Catalunya, tant a Montserrat com a Barcelona. Lozano ha concretat que s’han traduït al català moltes parts de les paraules que Lleó XIV havia de dir en castellà i s’han enregistrat perquè el pontífex aprengui la llengua. La setmana passada ja es va fer públic que Lleó XIV utilitzaria la llengua catalana en la benedicció de la torre de Jesús, l’acte central durant la visita a la Sagrada Família aquest dimecres a la tarda. Inicialment, estava previst que la intervenció fos només en castellà.
El fet que el papa no tingués previst fer ús del català durant la visita a la Sagrada Família va aixecar molta indignació i polseguera política i social. Junts, ERC, Alhora i Plataforma per la Llengua es van mostrar crítics amb la decisió d’excloure la llengua pròpia del país de la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família i van reclamar al Govern i a l’Ajuntament de Barcelona que intervinguessin.
La polèmica del rector de la parròquia de Sant Agustí
El rector de la parròquia de Sant Agustí, Faustino Mlewga, es va afegir a la polèmica en un cas clar de catalanofòbia impulsat des de l’Església. En una entrevista al programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio va defensar que el papa Lleó XIV parli en castellà durant la seva visita a terres catalanes i va assenyalar en castellà: “Estamos en España. Cuando alguien viene a España sabe que la lengua nacional de España es el español”. Segons Mlewga, Lleó XIV no pot aprendre català en un dia. El papa visitarà la parròquia del Raval durant la seva estança a Barcelona.