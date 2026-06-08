Una «reunión de urgencia» que tuvo lugar el pasado miércoles con el secretario de estado del Vaticano, Pietro Parolin, en la cual participó a distancia, el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, habría servido para desbloquear la polémica en torno al escaso uso del catalán que el papa León XIV tenía previsto hacer en su viaje a Cataluña, entre los días 9 y 10 de junio. La noticia la ha dado a conocer el periodista e historiador Vicenç Lozano, especializado en información del Vaticano, en el programa Els Matins de 3Cat.

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Según el periodista e historiador, ahora mismo en el Vaticano hay «un desconocimiento» de lo que es «la nación catalana». En la Santa Sede, hay muy pocos catalanes, y entre los altos cargos eclesiásticos, no los hay. Este hecho, influyó de manera decisiva en que el Santo Padre no tuviera previsto hacer uso del catalán en su visita a Cataluña. Siempre según el relato del periodista, la propuesta de la Conferencia Episcopal Española de que mayoritariamente los discursos del papa fueran en castellano fue aceptada por el Vaticano, pero fue por «desconocimiento», ha valorado Lozano.

El papa León XIV en una imagen de archivo | Stefano Spaziani / Europa Press

Se han traducido muchas partes de los discursos al catalán

La conclusión de la reunión del pasado miércoles es que el Santo Padre ampliará significativamente el uso del catalán en todos los actos que hará en Cataluña, tanto en Montserrat como en Barcelona. Lozano ha concretado que se han traducido al catalán muchas partes de las palabras que León XIV tenía que decir en castellano y se han grabado para que el pontífice aprenda la lengua. La semana pasada ya se hizo público que León XIV utilizaría la lengua catalana en la bendición de la torre de Jesús, el acto central durante la visita a la Sagrada Familia este miércoles por la tarde. Inicialmente, estaba previsto que la intervención fuera solo en castellano.

El hecho de que el papa no tuviera previsto hacer uso del catalán durante la visita a la Sagrada Familia levantó mucha indignación y polvareda política y social. Junts, ERC, Alhora y Plataforma per la Llengua se mostraron críticos con la decisión de excluir la lengua propia del país de la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y reclamaron al Gobierno y al Ayuntamiento de Barcelona que intervinieran.

La polémica del rector de la parroquia de San Agustín

El rector de la parroquia de San Agustín, Faustino Mlewga, se añadió a la polémica en un caso claro de catalanofobia impulsado desde la Iglesia. En una entrevista en el programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio defendió que el papa León XIV hable en castellano durante su visita a tierras catalanas y señaló en castellano: «Estamos en España. Cuando alguien viene a España sabe que la lengua nacional de España es el español». Según Mlewga, León XIV no puede aprender catalán en un día. El papa visitará la parroquia del Raval durante su estancia en Barcelona.