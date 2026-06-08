La polémica por el escaso uso del catalán que el papa León XIV tenía previsto hacer durante su visita a Cataluña, martes y miércoles, ha llegado al Congreso de los Diputados. No ha sido en la intervención del Santo Padre ante el gobierno español y los miembros de la cámara, sino durante el saludo que León XIV ha hecho a los miembros del Congreso. Educadamente y en inglés, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, le ha dicho al Santo Padre: «Como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua que le acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación».

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El papa ha estado este lunes por la mañana en la cámara baja, donde ha dado un discurso en el que ha rechazado la polarización política y ha pedido que la pluralidad política no degenere en una “descalificación permanente del adversario”. Las palabras de León XIV han tenido lugar en un momento de máxima crispación por los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE. El discurso ha sido seguido por un aplauso de unos siete minutos.

Indignación

La semana pasada, el hecho de que el papa no tuviera previsto usar el catalán durante la visita a la Sagrada Familia levantó mucha indignación y revuelo político y social. Junts, ERC, Alhora y Plataforma per la Llengua se mostraron críticos con la decisión de excluir la lengua propia del país de la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y reclamaron al Gobierno y al Ayuntamiento de Barcelona que intervinieran. Posteriormente, se garantizó que el pontífice utilizará el catalán durante la bendición.

El grupo de Junts en el Congreso, este lunes / ACN-Javier Barbancho

Este lunes, un periodista experto en el Vaticano, Vicenç Lozano, ha asegurado que el miércoles en una reunión de urgencia con el secretario de estado del Vaticano, en la cual participó a distancia el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella se acordó que el papa hará uso del catalán en todos los actos en Cataluña. Según el relato del periodista, el hecho de que el catalán hubiera quedado en segundo plano ha sido porque ahora mismo hay pocos catalanes en la Santa Sede y hay un desconocimiento de lo que es la nación catalana. La propuesta de la Conferencia Episcopal Española de que mayoritariamente los discursos del papa fueran en castellano fue aceptada por el Vaticano, pero fue por “desconocimiento”.

«Renovación moral»

Durante su intervención en el Congreso, el papa ha pedido a los políticos acompañar “las reformas legales y las respuestas técnicas” con una “renovación moral”. “Os invito a alzar la mirada para recordar que cualquier decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso (…) La altura de miras consiste precisamente en eso: mirar con más profundidad lo que está en juego en cada decisión política», ha dicho en palabras recogidas por la ACN.

Sobre la confrontación política, León XIV ha añadido que en una convivencia madura “incluso el conflicto se puede convertir en un camino hacia la paz” si las diferencias “se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de los anhelos y necesidades de todos”.

El papa llega el martes a Cataluña

El papa llegará a Cataluña el martes por la mañana y se quedará en el país hasta el jueves por la mañana. Entre los actos previstos, hay una oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitas a la parroquia de Sant Agustí del Raval y a la abadía de Montserrat. El acto central será el miércoles por la tarde en la Sagrada Familia, en la cual el Santo Padre celebrará una eucaristía y bendecirá la torre de Jesús, que se inaugurará coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.