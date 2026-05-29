El estallido de nuevos casos de corrupción y la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha supuesto un terremoto en la política española. Un contexto en el cual Junts ha mantenido presión sobre el actual presidente español, Pedro Sánchez, a quien le ha pedido que convoque elecciones. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que la formación de Junts no está en Madrid “para poner y quitar gobiernos” y ha instado al presidente español a poner las urnas. “Nosotros no esperamos nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones”, ha señalado.

“Parece que la historia de España consiste en que entren y salgan gobiernos corruptos, sean del PP o del PSOE” ha lanzado Nogueras en una entrevista hecha en TVE y recogida por la ACN donde, además, la portavoz catalana en Madrid ha alertado que hay «indicios» de que la mancha de corrupción que está salpicando al PSOE llegue hasta la Generalitat.

A pesar de todo, Nogueras ha señalado que Junts no debería «tener la responsabilidad en nuestras espaldas de lo que pasa, de lo que entra y de lo que sale en el gobierno del reino de España» y destaca que hace un año que Sánchez compareció en la cámara española anunciando medidas anticorrupción, unas medidas que según Nogueras no se están aplicando. «Ha pasado prácticamente un año y no solo no ha pasado nada, no solo no se ha ejecutado nada, sino que la situación es aún peor”, ha sentenciado.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras / Eduardo Parra / Europa Press 25/3/2026

La portavoz de Junts en Madrid denuncia una guerra sucia contra el partido

La líder de Junts en la cámara catalana ha cargado contra el PSOE y el PSC, ya que asegura que hay pruebas que llevan la trama de corrupción del PSOE hasta Cataluña. Ante estas pruebas Nogueras alerta que “los ciudadanos no se merecen todo esto y es imprescindible que haya explicaciones”. Unas explicaciones que lamenta que no lleguen porque señala que Illa ha «aparecido enfadado, regañando, nervioso. También entiendo que debe dar explicaciones porque él ganó unas elecciones, las últimas elecciones en Cataluña, y aparecen indicios de que lo hizo haciendo guerra sucia contra la oposición, contra Junts”.