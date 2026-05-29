L’esclat de nous casos de corrupció i la imputació de l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha suposat un terrabastall a la política espanyola. Un context en el qual Junts ha mantingut pressió sobre l’actual president espanyol, Pedro Sánchez, a qui li ha demanat que convoqui eleccions. La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que la formació juntaire no és a Madrid “per posar i treure governs” i ha instat al president espanyol a posar les urnes. “Nosaltres no esperem res més que no sigui que el president Sánchez convoqui eleccions”, ha assenyalat.
“Sembla que la història d’Espanya consisteix que vagin entrant i sortint governs corruptes, siguin del PP o del PSOE” ha etzibat Nogueras en una entrevista feta a TVE i recollida per l’ACN on, a més, la portaveu catalana a Madrid ha alertat que hi ha “indicis” que la taca de corrupció que està esquitxant el PSOE arribi fins a la Generalitat.
Malgrat tot, Nogueras ha assenyalat que Junts no hauria “de tenir la responsabilitat a les nostres espatlles del que passa, del que entra i del que surt al govern del regne d’Espanya” i destaca que fa un any que Sánchez va comparèixer en la cambra espanyola anunciant mesures anticorrupció, unes mesures que segons Nogueras no s’estan aplicant. “Ha passat pràcticament un any i no només no ha passat res, no només no s’ha executat res, sinó que la situació és encara pitjor”, ha sentenciat.
La portaveu de Junts a Madrid denuncia una guerra bruta contra el partit
La líder de Junts a la cambra catalana ha carregat contra el PSOE i el PSC, ja que assegura que hi ha proves que porten la trama de corrupció del PSOE fins a Catalunya. Davant d’aquestes proves Nogueras alerta que “els ciutadans no es mereixen tot això i és imprescindible que hi hagi explicacions”. Unes explicacions que lamenta que no arribin perquè assenyala que Illa ha “aparegut enfadat, renyant, nerviós. També entenc que ha de donar explicacions perquè ell va guanyar unes eleccions, les últimes eleccions a Catalunya, i apareixen indicis que ho va fer fent guerra bruta contra l’oposició, contra Junts”.