Coincidiendo con la llegada del papa León XIV a Cataluña, el Gobierno ha hecho público el contenido de la carta que Salvador Illa entregará este martes por la tarde al Papa durante la audiencia que mantendrán. El presidente expresa «el deseo» de que León XIV utilice el catalán en los saludos ‘urbi et orbi’, una petición que llega tras las polémicas de las últimas semanas sobre la presencia de la lengua catalana en los actos oficiales de la visita papal. La misiva reivindica las «profundas raíces cristianas» de Cataluña y presenta al país como una tierra de «humanismo integral», abierta y acogedora. También hace énfasis en la tradición pacifista catalana y recuerda la proximidad del Milenario de Paz y Tregua, que define como un hito fundacional basado en «la ley, la palabra y el pacto por encima de la fuerza y la imposición».

El presidente Salvador Illa saluda al Papa / Europa Press

Los tres obsequios de Illa al Santo Padre

La reivindicación del catalán también está presente en los obsequios que Illa hará llegar al pontífice. El más destacado es una reproducción de las Homilías de Organyà, consideradas el texto literario más antiguo conservado en lengua catalana. Desde el Gobierno destacan que este documento simboliza la consolidación del catalán como lengua escrita a principios del siglo XIII y recuerda la voluntad de la Iglesia de dirigirse a los fieles en su lengua. La elección del obsequio adquiere una dimensión especial tras el debate generado por el uso del catalán durante la visita de León XIV y los actos de bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Además, Illa entregará al Papa una reproducción de la muñeca articulada de marfil encontrada en la necrópolis paleocristiana de Tarraco, una de las piezas más emblemáticas de la arqueología catalana. Según el Gobierno, simboliza los orígenes del cristianismo en el país y pone de manifiesto las profundas raíces cristianas de Cataluña. El tercer regalo es una reproducción del acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, datada en el año 1882 y conservada en el Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Cataluña. La Generalitat explica que el documento recuerda que «antes de alzar la mirada se ha debido bajar los ojos y trabajar la tierra».

La muñeca de marfil romana encontrada en Tarragona / Viquipèdia

La carta de Illa a León XIV también hace referencia a los tres obsequios y los define como ejemplos de la «historia viva» de Cataluña, así como una muestra del «respeto, la confianza y el afecto» del país hacia la labor de León XIV en favor de la paz, la justicia y la convivencia entre pueblos y naciones.

León XIV estará dos días en Cataluña

No es la primera vez que el presidente catalán hace llegar obsequios al pontífice. Cuando visitó el Vaticano y se convirtió en el primer dirigente del Estado recibido por León XIV, Illa le regaló una reproducción de la torre de la Virgen de la Sagrada Familia, con la cual aprovechó para invitarlo a visitar Barcelona. Después de su paso por Madrid, donde este lunes reunió a cerca de 80,000 personas en el acto celebrado en el estadio Santiago Bernabéu, el papa León XIV ha aterrizado este martes al mediodía en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-el Prat para iniciar su visita de dos días a Cataluña. A su llegada le han recibido, entre otras autoridades, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlamento, Josep Rull, y el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella.