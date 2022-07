Shakira rebutja l’oferta de la Fiscalia i anirà a judici per frau fiscal

Shakira ha rebutjat l’acord que li oferia la Fiscalia de Barcelona i deixa clar que prefereix anar a judici per poder demostrar la seva innocència. Ho anuncia en un comunicat contundent en el que assegura que no està d’acord amb les condicions que li oferien per evitar ser jutjada per quatre delictes contra la Hisenda pública, ja que confia plenament en què ella podrà demostrar que no ha fet res malament.

Els advocats de l’artista han intentat arribar a un acord amb la Fiscalia per intentar rebaixar la pena que podrien imposar-li. No obstant això, finalment han optat per rebutjar l’última oferta que els havien ofert. Afirma que prefereix deixar el tema “en mans de la llei” i que té “tranquil·litat i confiança” davant la justícia, ja que confia que li donaran la raó.

Shakira anirà a judici perquè confia en la seva innocència | Europa Press

Shakira critica els mètodes de la Fiscalia

No contenta amb això, continua amb una crítica directa contra ells: “La Fiscalia s’ha entossudit en recaptar els diners generats en les meves gires internacionals i a The Voice quan no era resident a Espanya i han recorregut a mitjans indeguts per pressionar, tal com ho fan diàriament i injustament amb milers de contribuents amb fins lucratius”. D’aquesta manera deixa clar que està molt enfadada amb el tracte que està rebent des que comencés aquesta acusació d’impagaments d’impostos contra ella. La cantant colombiana haurà d’anar a judici per haver defraudat, presumptament, 14,5 milions d’euros entre els anys 2012 i 2014.

La Fiscalia creu que Shakira vivia a Espanya en aquells anys, mentre que ella assegura que en aquella època vivia més temps fora que aquí. En cas de demostrar-se que realment hauria d’haver pagat els impostos a Espanya, parlem d’un deute amb la Hisenda Pública molt important. La llei diu que necessites residir 183 dies en un país concret per poder dir que aquella és la teva residència habitual. El debat és veure si, realment, ella era coneixedora que estava estafant en dir que per llavors encara no era ciutadana espanyola.