Entrevista explosiva de Meghan Markle contra la família reial

Meghan Markle està farta d’estar callada, el que ha deixat clar en un reportatge llarguíssim a la revista The Cut. En ell, la dona de Harry d’Anglaterra es queda a gust deixant anar un titular bomba rere un altre. La duquessa de Sussex no perdona com els ha tractat la família reial britànica, als qui van voler abandonar en no suportar més humiliacions. Per tal de fer-ho, van haver de renunciar al títol i totes les comoditats que se’n derivaven. Ara assegura que van arribar a Los Angeles “sense diners ni feina“, però que poc després van tenir la sort de poder signar uns contractes amb Netflix i Spotify.

Deixant de banda si és més creïble o no que el príncep abandonés el palau sense diners sota el braç, en aquesta entrevista també s’ha parlat en profunditat sobre la situació en què es troba la família: “Harry em va dir que jo havia perdut el pare durant el procés, però a ells no els ha de passar el mateix que ens va passar a mi i al meu pare… Aquesta és la seva decisió, per això”, diu tot fent referència a una presumpta mala relació entre Harry i Carles d’Anglaterra.

Han perdonat la família reial per com els van tractar? “Crec que el perdó és realment important, ja que es necessita molta més energia per fer-ho. Realment he fet un esforç actiu, especialment en saber que puc dir qualsevol cosa. Tinc molt a dir… A vegades, com aquell qui diu, la part sense veu continua sent part de la cançó”. Molts han pensat que aquesta pot ser una amenaça cap a la Casa Reial, als qui podria fer molt de mal en cas que revelés informació confidencial sobre ells.

Meghan Markle deixa anar titulars contundents contra la família de Harry d’Anglaterra

Meghan Markle critica la dinàmica i estructura de la monarquia anglesa

Meghan Markle ha aprofitat per denunciar que no els deixessin fer la seva vida quan formaven part de la família reial: “Hi ha una estructura per la que has d’enviar les fotos dels teus fills als mitjans britànics abans de poder publicar-les al teu Instagram. Per què els he d’enviar una foto del meu fill a unes persones que es refereixen a ell amb un eufemisme sobre el seu color de pell? Vaig prendre la decisió de no tenir cap compte a Instagram per la meva salut. Abans tenia autonomia i vaig haver de canviar de vida, però ho vaig fer perquè m’estimo molt el Harry. Ara tornaré a crear-me Instagram”.

Quin creu que va ser el problema principal? Que només per existir, estaven trastornant la dinàmica de la jerarquia de la monarquia: “Vam decidir que havíem de marxar d’allà i estem molt feliços d’haver-ho fet“.

Meghan Markle ha sorprès en treure a la llum una anècdota surrealista en la que arriba a comparar-se amb Nelson Mandela: “Vam acudir a l’estrena del musical d’El Rey León el 2019. Un dels membres del repartiment, que era d’origen sud-africà, em va dir que m’hauria de mostrar contenta pel carrer de la mateixa manera que quan Mandela va ser alliberat de la presó”.