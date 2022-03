La mare d’Iñaki Urdangarin revela si la família ja coneix Ainhoa Armentia

La mare d’Iñaki Urdangarin està sent un dels seus principals suports durant la separació de Cristina de Borbó. D’alguna manera, s’ha acabat convertint en un dels personatges més perseguits de la premsa rosa. Tots volen saber l’opinió de Claire Liebaert, que sempre havia mantingut una relació molt propera amb la filla de Joan Carles I. Fins ara no ha volgut parlar gaire amb la premsa, clarament superada per la situació del fill. Ara bé, la revista Lecturas ha aconseguit que confessi si ja coneix a Ainhoa Armentia, la nova parella d’Iñaki. Ella era la dona amb qui apareixia de la mà en les fotos que van treure a la llum la infidelitat i posterior ruptura dels exducs de Palma.

Doncs bé, la mare d’Iñaki està farta de mantenir-se callada i ha parlat amb la premsa per aclarir les darreres informacions que s’havien publicat. S’ha dit que Iñaki i Ainhoa tenen una relació tan formal que, fins i tot, estarien mirant pisos per anar a viure junts. Tenint en compte que estan disposats a fer un pas així, seria d’esperar que Iñaki ja li hagués presentat a la família. Ha estat la mare l’encarregada d’explicar què hi ha de veritat en tota aquesta història: “No, no la conec. No l’he vist mai. De fet, ningú no coneix a Ainhoa de moment“.

Amb aquestes declaracions tan contundents, també treu a la llum que és mentida que Iñaki presentés la xicota als fills com va publicar-se en una revista del cor. Iñaki hauria optat per la discreció també a dins de la pròpia família, als que voldria donar una mica més de temps abans de presentar oficialment la seva nova parella. Cal recordar que, realment, encara no té signat el divorci i Cristina de Borbó continua sent la seva dona legalment. Encara no se sap si finalment faran el pas de signar els papers o si continuaran casats almenys de cara als papers. La mare d’Iñaki Urdangarin s’estimava molt, i problablement encara s’estimi, la infanta espanyola. Ha estat la parella del seu fill durant dues dècades i, a més a més, és la mare dels seus quatre nets. Ara haurà de fer-se a la idea que aquesta etapa ha quedat enrere i que Ainhoa Armentia, la companya de feina del fill, és la seva nova jove.

Iñaki Urdangarin i la mare, caçats en un passeig per Vitòria | Europa Press

La mare d’Ainhoa, per la seva banda, també ha fet el pas de parlar amb la premsa. En el seu cas, s’ha limitat a demanar privacitat i respecte. Ha recordat que ells sempre han estat anònims i que no volen que això canviï encara que la filla hagi començat a sortir amb un personatge públic.