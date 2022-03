Iñaki Urdangarin reapareix a Barcelona i la nova sogra parla amb la premsa

Iñaki Urdangarin ha obtingut la llibertat condicional, un canvi processal molt important que li concedeix molts avantatges en el seu dia a dia. El primer que ha fet és deixar la feina a Vitòria i signar un contracte amb el Barça per fer-hi pràctiques com a entrenador d’handbol. Aquest dissabte l’hem pogut veure precisament a la capital catalana, concretament en el Palau Blaugrana. L’exduc de Palma ha volgut mostrar el seu suport al segon fill, Pablo, l’únic dels quatre que ha seguit els seus passos en l’esport. El jove està triomfant en el primer equip, el que queda clar que omple d’orgull al pare. Els fotògrafs d’Europa Press han captat Iñaki en la que suposa la seva reaparició pública més esperada. Molt somrient i emocionat, el veien abraçar i aplaudir el fill davant la premsa.

La premsa rosa va boja especulant sobre aquesta nova vida de l’exmarit de Cristina de Borbó, que probablement buscarà algun lloguer a Barcelona per no haver de viatjar constantment a Vitòria. Allà deixa la seva nova parella, Ainhoa Armentia, amb qui s’especula que volia anar-se a viure. De moment aquests plans haurien quedat en suspens, almenys fins que acabi aquestes pràctiques al Barça.

Pablo i Iñaki Urdangarin, junts al camp del Barça | Europa Press

Aquestes fotos arribaven poques hores abans de les primeres declaracions de la seva nova sogra, la mare d’Ainhoa Armentia. La dona ha parlat amb els periodistes de Viva la vida, el programa de Telecinco: “Vaig saber que la meva filla sortia amb Iñaki el dia que es van publicar les fotos. Ella m’ho va explicar tot poc abans que sortissin les imatges publicades. Nosaltres som persones normals i no tenim res a veure amb aquesta història, encara que ell sigui un personatge públic. S’estan dient moltes mentides sobre la meva filla. Per què no podem parlar? Sempre ho farem amb la veritat. Estem protegits i no volem que se sàpiga res sobre els meus nets”.

Unes declaracions que no haurien fet gens de gràcia a Ainhoa Armentia, segons filtren diversos mitjans. La noia s’hauria enfadat amb la mare per entrar al joc dels periodistes, dels que vol que es mantingui allunyada perquè no li extreguin informació sobre la seva relació amb Iñaki.