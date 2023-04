Iñaki Urdangarin y la novia, enfrentados y «tensos» por culpa de los hijos

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia no atraviesan su mejor época. Si estas semanas se hablaba de un hipotético embarazo, ahora son noticia porque parece que la nueva pareja del exduque de Palma no está muy contenta. Parece que un punto de desacuerdo entre ellos tiene que ver con los hijos de Iñaki, los cuatro que tuvo en común con Cristina de Borbón. ¿Y por qué? Desde un principio, varias fuentes dejaron claro que los niños no querían conocerla, lo que ella habría entendido porque no llegó a la vida de su padre de una manera muy tradicional… teniendo en cuenta que habría sido su amante durante cierto tiempo.

En un principio, ella habría entendido esta negativa a encontrarse y, de hecho, se ha dicho que la misma Ainhoa no tenía muchas ganas que los hijos respectivos tuvieran relación. Ahora que ha pasado más de un año desde que están juntos, pero, habría cambiado de parecer. Iñaki y Ainhoa viven juntos en una lujosa urbanización, lo que hace más fácil que puedan quedar y mantener ni que sea un día familiar. Los chicos continúan sin querer tener nada que ver con la nueva pareja de su padre y así le habrían hecho saber.

Es por eso que la situación entre ellos es «tensa«: «Un año después de iniciar su relación con Ainhoa, los hijos de Iñaki continúan dando la espalda a la pareja de su padre. En un principio, la pareja comprendía que la situación era complicada y que Juan, Pablo, Miguel e Irene necesitaban tiempo para adaptarse. Ahora empieza a desesperarse y la actitud de Cristina tampoco ayuda», dicen a Informalia .

Ainhoa Armentia, la pareja de Iñaki Urdangarin, enfadada con la prensa | Europa Press

Cristina de Borbón no quiere que sus hijos tengan relación con la pareja de Iñaki Urdangarin

¿Y a qué se refieren con este apunte sobre Cristina de Borbón? Al rumor que asegura que la hermana de Felipe VI habría intentado evitar que sus hijos tuvieran relación con la nueva novia del ex: «Incluyó una cláusula en el acuerdo de divorcio en la que especificaba que sus hijos no tendrían ninguna relación con Ainhoa de manera pública. Ellos, por lealtad a la madre o por deseo propio, lo han hecho extensible también al ámbito privado. De hecho, ninguno de los cuatro ha vuelto a Vitoria desde que los padres se separaron».

Por queé no se conocen los hijos de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia | Europa Press

De momento esta presentación no se habría llevado a cabo y parece que continuará cada uno por su camino. Si esta actitud de los niños es por culpa de la madre o no, no queda claro. Lo que parece claro es que la situación empieza a tener harta a Ainhoa, que ha dejado de entender por qué no la quieren conocer. Desde el medio también dejan caer que no les estarían gustando las provocaciones de Iñaki, que se ha alojado en la finca reservada para la familia real de Baqueira y que se ha dejado ver muy cerca del Palacio de Marivent de Mallorca con la novia.