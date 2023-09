Carlos Herrera ha tornat a la feina aquest dilluns, un retorn a la COPE molt esperat pels seus seguidors que ha acabat cridant l’atenció també dels detractors. L’icònic -i controvertit- locutor ha informat, llavors, que aquest estiu ha estat complicat per a ell per culpa d’un problema mèdic. No s’havia filtrat a la premsa que li hagués passat res, així que ha sobtat molt que revelés que l’han hagut d’operar d’urgència en trobar-li un tumor a la glàndula paròtide, on es produeix la saliva.

Després que els metges li fessin diverses proves i que hagués d’acudir a unes quantes consultes, el periodista era intervingut la setmana passada: “Em vaig sotmetre a una parotidectomia, que és l’extirpació d’una glàndula paròtide que estava sent assetjada per un adenoma pleomorf, un tumor de caràcter benigne“.

Carlos Herrera aplaudeix que l’operació hagi estat un èxit

Herrera qualifica aquesta intervenció com a “laboriosa” i ha agraït la feina del cirurgià. Pel que fa a les seqüeles que li ha deixat aquesta intervenció, encara recent, explica que sobretot és una cosa física: “Aquesta operació et deixa una mica més ximple durant uns dies. Parlo amb mitja boca, l’altra mitja la tinc com si m’haguessin donat un cop de pilota a la cara. Ja mastego, però tinc tota aquesta part tova. Si t’hi fixes quan parlo, veuràs que només es mou la meitat dels músculs de la cara i és molt còmic”.

Carlos Herrera explica que ha hagut de passar per quiròfan | Europa Press

Aquesta glàndula és clau per produir la saliva i per protegir les dents, gràcies al seu poder cicatritzant que fa que es curin les ferides a dins de la boca. En els pitjors dels casos, aquest problema pot arribar a afectar el nervi facial i, per aquest motiu, s’ha d’extirpar abans que empitjori, ha explicat un metge a la COPE.

La recuperació ha estat prou ràpida, tenint en compte que aquest dilluns ja ha pogut posar-se davant del micròfon com si res hagués passat. Diu que encara no ha recuperat la mobilitat total dels músculs de la cara, però que confia poder fer-ho en els pròxims dies.