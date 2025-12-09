La boda africana de Mariló Montero: “Em vaig casar sense adonar-me’n”

Mariló Montero sempre s’ha mostrat com una presentadora divertida i sense problema a l’hora de compartir les anècdotes més boges de la seva vida. L’última que ha tret a la llum és realment increïble, tenint en compte que ha revelat que s’ha casat -sense adonar-se’n!- amb un noi africà. En el passat, ja havia comentat per sobre que s’havia sotmès a un ritual de matrimoni durant un viatge per l’Àfrica, però ha estat ara quan ha donat més detalls sobre aquell moment.
L’ex de Carlos Herrera, de qui no es coneix parella des que es divorciessin el 2011, hauria donat el “sí, vull” fa uns anys quan estava de turista. El conductor l’estava portant d’un punt a un altre quan, de sobte, ella va voler baixar del cotxe perquè estava envoltada d’animalons. Ell va oferir-se a acompanyar-la a un lloc “més tranquil” i ella va acceptar sense plantejar-se que podia ser perillós. El que no podia imaginar? Que el seu guia aprofitaria per casar-se amb ella sense dir-li res.
Així va ser el ritual de matrimoni de Mariló Montero a l’Àfrica
Estaven fent un tour per la selva i van ensenyar-li com eren les plantes que feien servir per rentar-se les dents o per cuinar. De sobte, el guia va fer un entrellaçat irrompible amb una sèrie de plantes i en va fer una polsera. Li va voler posar aquest accessori artesanal a la Mariló i ella va acceptar encantada. En aquell moment no ho sabia, però segons aquella tradició africana, aquell gest simbolitzava que acabaven d’unir-se en matrimoni.
Uns dies després, va estranyar-li veure que ell la perseguís mentre anava cap a l’aeroport: “Va aturar la camioneta, va baixar d’ella, va demanar-me que baixés del meu cotxe, va agafar-me entre els seus braços i va fer-me un petó amb llengua molt exagerat. Va deixar-me boja. Després, em diria que ens havíem casat a la sabana. Vaig casar-me sense adonar-me’n!”, ha confessat en una anècdota que sembla mentida de com és d’increïble.
Mariló Montero continua sorprenent els seus seguidors, que es queden amb la boca oberta sempre que treu a la llum alguna història d’aquestes. Després de tot el que ha arribat a explicar sobre la seva vida privada, poques coses deuen quedar al respecte sense saber-se’n.