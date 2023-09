Susanna Griso i Mariló Montero sorprenen amb confessions picants en directe

Susanna Griso i Mariló Montero han donat la sorpresa en una de les darreres emissions d’Espejo Público. Aquesta setmana sortia a la llum un estudi que parla dels beneficis de posar data a les relacions sexuals amb la teva parella. Pot semblar molt poc esporàdic haver d’agafar l’agenda per programar una cita tan íntima, però els problemes de conciliació estarien forçant a fer això a cada vegada més parelles.

La presentadora i les seves col·laboradores han opinat sobre la possible planificació de les trobades sexuals en una estona de tertúlia divertida -i picant- a sobre d’un llit amb Miquel Valls de conductor. No creuen que compensi saber que l’altre arribarà amb més predisposició, ja que saber quan ho faràs també pot fer que sentis un cert sentiment d’obligatorietat.

Deixant la teoria de banda, s’han mullat i han dit la seva sobre què opinen realment sobre el tema. Mariló ha deixat clar que ella no ho planifica mai: “L’única cosa similar que he fet és això de deixar els nens als avis un cap de setmana per poder tenir un parell de dies de solters”. Susanna Griso, en canvi, reconeix que alguna vegada sí que ho ha fet: “Alguna vegada he citat la meva parella a les cinc en un hotel, per exemple”.

Les col·laboradores d’Espejo Público parlen de sexe | Antena 3

Susanna Griso sorprèn en revelar quin moment del dia prefereix per mantenir relacions sexuals

En cas que realment passessin a planificar les seves trobades sexuals, la Susanna ha reconegut que ho faria “diverses vegades” a la setmana. Sorprenentment, també ha deixat anar quina és la seva franja preferida per mantenir relacions sexuals: “La tarda clarament, perdoneu que sigui pràctica… Però als matins treballo i a la nit no serveixo per a res”.

Aquesta conversa ha sobtat moltíssim als teleespectadors, que no estan acostumats a una sinceritat així en un tema tan íntim. La presentadora catalana ha anat més enllà i ha revelat quant de temps reservaria a aquest sexe pactat: “Reservaria dues o tres hores per tal que no fos el típic aquí te pillo, aquí te mato. Millor que hi hagi temps de parlar i prendre alguna cosa abans”.

Unes confessions pujades de to en una conversa que no és habitual en el magazín d’Espejo Público, que clarament s’està intentant modernitzar i fer més amè.