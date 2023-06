Mariló Montero defensa la monarquia en unes declaracions incendiàries

Mariló Montero s’ha quedat a gust en una entrevista en què ha demostrat que no vol callar res. La presentadora ha carregat contra la classe política d’una manera ferotge ara que s’apropen les eleccions generals, uns professionals en els qui no confia gens. El primer que ha lamentat és la data escollida per als comicis: “Hem de votar el 23 de juliol i haurem d’estar a Madrid molt pendents. Els periodistes haurem de treballar tot el mes perquè estem de campanya electoral una altra vegada, a veure si ens deixen en pau. Que els polítics facin la seva feina i ens deixin als ciutadans en pau”, ha etzibat.

En unes declaracions incendiàries a Europa Press, ha demanat als polítics que deixin d’enfrontar els ciutadans: “Que es deixin de fer-nos enfadar perquè el que volem és un país governat per gent capaç d’estar en la política i de preocupar-se del que han de fer, que és millorar la seguretat, l’educació, la política, la Sanitat i els temes socials. Que ens donin a tots feina i una llar. Que es deixin de ximpleries, que estan tots els dies amb esbroncades i no se’n cansen”.

Mariló Montero ha defensat la monarquia en una entrevista | Antena 3

Mariló Montero defensa la monarquia i la feina que fa Letícia

La periodista es trobava en una festa i ha evidenciat que tenia ganes d’acabar una entrevista que se li estava fent molt llarga. Ara bé, ha aprofitat per defensar la monarquia i, més concretament, la gran feinada que fa Letícia: “De la monarquia jo crec que s’hauria de destacar l’estabilitat que està projectant i la importància de les relacions internacionals, que no només des de Westfàlia són importants”.

“Els reis d’Espanya fan una feina fonamental perquè hi hagi molt bones relacions internacionals entre països per a sostenir bons negocis, bona economia i bona empatia social. És una feina importantíssima. Em sembla d’una frivolitat important que els mitjans de comunicació només destaqui el cos d’una persona que es cuida, de Letícia, mentre que moltes altres persones també es cuiden i no se’ls valora únicament per això. Fan una feina important i ella és una dona que és molt elegant, quan s’ha de posar l’armilla de cooperació se la posa… Hem d’enfocar-ho a la feina que fan, a què passa després que els reis hagin estat a un lloc fent una feina. Això és el que hem d’explicar“, ha afegit amb contundència.

Ara que Elionor de Borbó començarà la carrera militar, espera que la premsa rosa no aprofiti per criticar-la: “Espero que a ella no se la jutgi només pel físic com es fa amb la mare, que aquesta reflexió per al món periodístic funcioni i siguem capaços de valorar la feina de la monarquia i no només el físic de la princesa”.