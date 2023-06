Mariló Montero se ha quedado a gusto en una entrevista en la que ha demostrado que no se quiere callar nada. La presentadora ha cargado contra la clase política de una manera feroz ahora que se acercan las elecciones generales, unos profesionales en quienes no confía nada. El primero que ha lamentado es la fecha escogida para los comicios: «Tenemos que votar el 23 de julio y tendremos que estar en Madrid muy pendientes. Los periodistas tendremos que trabajar todo el mes porque estamos de campaña electoral otra vez, a ver si nos dejan en paz. Que los políticos hagan su trabajo y nos dejen a los ciudadanos en paz», ha espetado.

En unas declaraciones incendiarias a Europa Press , ha pedido a los políticos que dejen de enfrentar los ciudadanos: «Que se dejen de hacernos enfadar porque lo que queremos es un país gobernado por gente capaz de estar en la política y de preocuparse de lo que tienen que hacer, que es mejorar la seguridad, la educación, la política, la Sanidad y los temas sociales. Que nos den a todos trabajo y un hogar. Que se dejen de tonterías, que están todos los días con broncas y no se cansan».

Mariló Montero ha defendido la monarquía en una entrevista | Antena 3

Mariló Montero defiende la monarquía y la trabajo que hace Letizia

La periodista se encontraba en una fiesta y ha evidenciado que tenía ganas de acabar una entrevista que se le estaba haciendo muy larga. Ahora bien, ha aprovechado para defender la monarquía y, más concretamente, el gran trabajazo que hace Letícia: «De la monarquía yo creo que se tendría que destacar la estabilidad que está proyectando y la importancia de las relaciones internacionales, que no solo desde Westfalia son importantes».

«Los reyes de España hacen un trabajo fundamental para que haya muy buenas relaciones internacionales entre países para sostener buenos negocios, buena economía y buena empatía social. Es un trabajo importantísimo. Me parece de una frivolidad importante que los medios de comunicación solo destaque el cuerpo de una persona que se cuida, de Letizia, mientras que otras muchas personas también se cuidan y no se los valora únicamente por eso. Hacen un trabajo importante y ella es una mujer que es muy elegante, cuando se tiene que poner el chaleco de cooperación se la pone… Tenemos que enfocarlo al trabajo que hacen, a qué pasa después de que los reyes hayan estado a un lugar haciendo un trabajo. Esto es lo que tenemos que explicar«, ha añadido con contundencia.

Ahora que Leonor de Borbón empezará la carrera militar, espera que la prensa rosa no aproveche para criticarla: «Espero que a ella no se la juzgue solo por el físico como se hace con la madre, que esta reflexión para el mundo periodístico funcione y seamos capaces de valorar el trabajo de la monarquía y no solo el físico de la princesa».