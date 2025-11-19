Mariló Montero muestra cómo es por dentro su ático de tres millones de euros

Mariló Montero ha sido proclamada como la ganadora de Masterchef Celebrity esta semana, lo que ha hecho que la apunten todos los flashes. Algunas revistas del corazón han aprovechado para analizar qué hay de nuevo en su vida privada y, más concretamente, cómo es su patrimonio tras tantos años en primera línea. En esta ocasión, los 75.000 € de premio no se los queda ella sino que los ha donado a una asociación benéfica. No los necesita, por lo que dicen, sobre todo si tenemos en cuenta lo que debe costar el espectacular ático que tiene en la mejor zona de Madrid.

En el barrio de Salamanca, la presentadora cuenta con un piso de 200 metros cuadrados del que presume a la mínima a través de su perfil de Instagram. Si hacemos caso de las estimaciones que se han publicado, algunos expertos en vivienda consideran que podría costar entre 3,5 y 5,5 millones de euros.

Decorado con madera y con el espacio cargado de muebles caros, aquí combina el estilo clásico con uno más retro y con motivos florales. Se aleja del estilo minimalista que tanto se lleva ahora, ella deja claro que prefiere la estética vintage y tiene todo el piso lleno de marcos de fotos y libros.

Tothom parla de Mariló Montero perquè ha estat la guanyadora de Masterchef | Europa Press

Todas las fotos del ático de Mariló Montero

La revista Semana ha podido saber que la casa dispone de un comedor muy amplio, una zona de despacho, un dormitorio con baño incorporado y también vestidor del que hemos visto que tiene los armarios descubiertos sin puertas. La habitación que preside el piso cuando entras, sin embargo, es una gran biblioteca. Ella misma ha reconocido, por otro lado, que su rincón preferido es el despacho con vista a la terraza que tiene llena de plantas. Con un teléfono de los años 70, muchos libros, muebles de madera, molduras en el techo y detalles románticos. ¿En las cortinas? Tejidos gruesos y a juego con los tonos predominantes.

Uno de los elementos decorativos que más llama la atención es el dibujo gigante de un cerezo colocado en una de las paredes del dormitorio. Allí ha montado un rincón de lectura, también, con una butaca tapizada y todo con colores neutros y textiles de la cama en blanco. Al lado, una cómoda que protagoniza muchas de las fotos que comparte en Instagram porque ayuda a ofrecer un fondo muy bonito. La mesita de noche, en mimbre blanco, y con una lámpara también de estilo romántico. El suelo del comedor es de parquet, pero no así en la habitación.