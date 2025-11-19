Mariló Montero mostra com és per dins el seu àtic de tres milions d’euros

Mariló Montero ha estat proclamada com la guanyadora de Masterchef Celebrity aquesta setmana, el que ha fet que l’apuntin tots els flaixos. Algunes revistes del cor han aprofitat per analitzar què hi ha de nou en la seva vida privada i, més concretament, com és el seu patrimoni després de tants anys a primera línia. En aquesta ocasió, els 75.000 € de premi no se’ls queda ella sinó que els ha donat a una associació benèfica. No els necessita pas, pel que diuen, sobretot si tenim en compte el que deu costar l’espectacular àtic que té a la millor zona de Madrid.
Al barri de Salamanca, la presentadora compta amb un pis de 200 metres quadrats del que presumeix a la mínima a través del seu perfil d’Instagram. Si fem cas de les estimacions que s’han publicat, alguns experts en habitatge consideren que podria costar entre 3,5 i 5,5 milions d’euros.
Decorat amb fusta i amb l’espai carregat de mobles cars, aquí combina l’estil clàssic amb un de més retro i amb motius florals. S’allunya de l’estil minimalista que tant es porta ara, ella deixa clar que prefereix l’estètica vintage i té tot el pis ple de marcs de fotos i llibres.
Totes les fotos de l’àtic de Mariló Montero
La revista Semana ha pogut saber que la casa disposa d’un menjador molt ample, una zona de despatx, un dormitori amb lavabo incorporat i també vestidor del que hem vist que té els armaris descoberts sense portes. L’habitació que presideix el pis quan entres, però, és una gran biblioteca. Ella mateixa ha reconegut, per una altra banda, que el seu racó preferit és el despatx amb vista a la terrassa que té plena de plantes. Amb un telèfon dels anys 70, molts llibres, mobles en fusta, motllures al sostre i detalls romàntics. A les cortines? Teixits gruixuts i a joc amb els tons predominants.
Un dels elements decoratius que més crida l’atenció és el dibuix gegant d’un cirerer col·locat en una de les parets del dormitori. Allà ha muntat un racó de lectura, també, amb una butaca entapissada i tot amb colors neutres i tèxtils del llit en blanc. Al costat, una còmoda que protagonitza molta de les fotos que comparteix a Instagram perquè ajuda a oferir un fons ben maco. La tauleta de nit, en vímet blanc, i amb una llum també d’estil romàntic. El terra del menjador és de parquet, però no així a l’habitació.
Mariló Montero no ha tingut problema a obrir aquesta petita finestra a la seva intimitat, un exercici de transparència que han agrait els seus fans més tafaners.