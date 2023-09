Mariló Montero sempre ha presumit de ser una dona que es cuida el seu físic, una presentadora de 58 anys que ara acaba de confessar haver-se sotmès a un altre tractament estètic. En aquesta ocasió no es tracta d’una injecció de Botox ni res similar, sinó d’un rejoveniment vaginal. Una empresa l’ha escollit com a ambaixadora d’un tractament molt innovador que han anomenat Monalisa touch i que millora la zona íntima durant la menopausa. Ella mateixa s’hauria sotmès a aquesta tècnica i, per això, l’ha volgut promocionar tot destacant la seva experiència.

Mai no deixen indiferent les declaracions que concedeix Mariló, sense pèls a la llengua. Ara torna a demostrar que és transparent en unes paraules sobre aquest canvi en les seves parts íntimes: “La nostra vagina és la nostra pell i l’hem de cuidar. Jo mateixa m’he sotmès a aquest tractament i, gràcies a ell, he pogut tenir una transició hormonal molt estable durant la menopausa”.

Mariló Montero trenca el tabú sobre la menopausa i en parla en un acte públic

Ella té la menopausa des de fa anys, diu, i no hauria tingut cap símptoma: “No m’he assabentat de res. No m’han donat fogots ni he tingut cap símptoma. Soc molt afortunada en aquest aspecte”, diu. Ara bé, insisteix que hi té a veure el fet d’haver-se fet un rejoveniment vaginal. Sobre el tractament en si, diu que t’enfoquen amb un làser en unes sessions breus de només dos minuts: “Trigues més en treure’t i posar-te la roba que en el tractament en si. No requereix de cap ingrés”.

Mariló Montero promociona un tractament vaginal | Europa Press

Mariló Montero es cuida per dins i per fora, assegura: “Vario la disciplina, però sempre faig exercicis de zero impacte”. Pren alimentació sana i es cuida amb “massatges i màquines”. El que no vol és continuar punxant-se: “Ja no m’agrada fer-ho”, diu abans de reconèixer que no li ha quedat bé el Botox que s’ha posat en el passat.