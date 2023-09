Mariló Montero siempre ha presumido de ser una mujer que se cuida su físico, una presentadora de 58 años que ahora acaba de confesar haberse sometido a otro tratamiento estético. En esta ocasión no se trata de una inyección de Botox ni nada similar, sino de un rejuvenecimiento vaginal. Una empresa le ha escogido como embajadora de un tratamiento muy innovador que han llamado Monalisa touch y que mejora la zona íntima durante la menopausia. Ella misma se habría sometido a esta técnica y, por eso, lo ha querido promocionar destacando su experiencia.

Nunca dejan indiferente las declaraciones que concede Mariló, sin pelos en la lengua. Ahora vuelve a demostrar que es transparente en unas palabras sobre este cambio en sus partes íntimas: «Nuestra vagina es nuestra piel y lo tenemos que cuidar. Yo misma me he sometido a este tratamiento y, gracias a él, he podido tener una transición hormonal muy estable durante la menopausia».

Mariló Montero rompe el tabú sobre la menopausia y habla de ello en un acto público

Ella tiene la menopausia desde hace años, dice, y no habría tenido ningún síntoma: «No me he enterado de nada. No me han dado sofocos ni he tenido ningún síntoma. Soy muy afortunada en este aspecto», dice. Ahora bien, insiste que tiene que ver el hecho de haberse hecho un rejuvenecimiento vaginal. Sobre el tratamiento en si, dice que te enfocan con un láser en unas sesiones breves de solo dos minutos: «Tardas más al quitarte y ponerte la ropa que en el tratamiento en sí. No requiere de ningún ingreso».

Mariló Montero promociona un tratamiento vaginal | Europa Press

Mariló Montero se cuida por dentro y por fuera, asegura: «Varío la disciplina, pero siempre hago ejercicios de cero impacto». Toma alimentación sana y se cuida con «masajes y máquinas». Lo que no quiere es continuar pinchándose: «Ya no me gusta hacerlo», dice antes de reconocer que no le ha quedado bien el Botox que se ha puesto en el pasado.