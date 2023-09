Susanna Griso y Mariló Montero sorprenden con confesiones picantes en directo

Susanna Griso y Mariló Montero han dado la sorpresa en una de las últimas emisiones de Espejo Público . Esta semana salía a la luz un estudio que habla de los beneficios de poner fecha a las relaciones sexuales con tu pareja. Puede parecer muy poco esporádico tener que coger la agenda para programar una cita tan íntima, pero los problemas de conciliación estarían forzando a hacer esto a cada vez más parejas.

La presentadora y sus colaboradoras han opinado sobre la posible planificación de los encuentros sexuales en un rato de tertulia divertida -y picante- encima de una cama con Miquel Valls de conductor. No creen que compense saber que el otro llegará con más predisposición, ya que saber cuando lo harás también puede hacer que sientas cierto sentimiento de obligatoriedad.

Dejando la teoría de banda, se han mojado y han dicho la suya sobre qué opinan realmente sobre el tema. Mariló ha dejado claro que ella no lo planifica nunca: «Lo único similar que he hecho es esto de dejar los niños a los abuelos un fin de semana para poder tener un par de días de solteros». Susanna Griso, en cambio, reconoce que alguna vez sí que lo ha hecho: «Alguna vez he citado mi pareja a las cinco en un hotel, por ejemplo».

Las colaboradoras de Espejo Público hablan de sexo | Antena 3

Susanna Griso sorprende al revelar qué momento del día prefiere para mantener relaciones sexuales

En caso de que realmente pasaran a planificar sus encuentros sexuales, Susanna ha reconocido que lo haría «varias veces» a la semana. Sorprendentemente, también ha soltado cuál es su franja preferida para mantener relaciones sexuales: «La tarde claramente, perdonad que sea práctica… Pero por las mañanas trabajo y por la noche no sirvo para nada».

Esta conversación ha sorprendido muchísimo a los telespectadores, que no están acostumbrados a una sinceridad así en un tema tan íntimo. La presentadora catalana ha ido más allá y ha revelado cuánto de tiempo reservaría a este sexo pactado: «Reservaría dos o tres horas para que no fuera el típico aquí te pillo, aquí te mato . Mejor que haya tiempo de hablar y tomar algo antes».