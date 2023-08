Susanna Griso habla de su familia y de la muerte de su hermano

No es habitual que Susanna Griso conceda entrevistas y, todavía menos, que hable en ellas sobre su vida privada. Acaba de hacer una excepción y, desde la tranquilidad de las vacaciones, se ha sincerado sobre diferentes aspectos. Muchos no se creen que sea tan feminista y defensora de los derechos LGTBI como presume, pero en esta conversación con El Mundo ha querido insistir en ello: «Soy feminista y lo seré hasta el día en que muera mientras en el mundo haya un 80% de mujeres que no tienen una igualdad real de derechos. No me entra en la cabeza que alguien no lo sea«.

«Y también soy defensora de los derechos LGTBI, lo soy en primera persona porque tuve un hermano que murió de SIDA«, deja caer. La presentadora de Espejo Público ha hablado alguna vez de esta pérdida tan dura, pero ahora ha dado más detalles: «Esta experiencia fue muy dolorosa y sé perfectamente qué es salir del armario, el rechazo y el hecho de tener y sufrir una enfermedad que en aquel momento estaba tan estigmatizada como esta». Dice estar satisfecha ahora que sus amigos homosexuales que pueden tener vidas felices con sus parejas y familias, aunque sabe que queda mucho que hacer en este terreno: «Hay infinidad de lugares en los que los derechos LGTBI no se respetan, al contrario, se persiguen y se castigan con pena de muerte. Esta lucha todavía continúa».

En cuanto a su familia, también ha querido destacar la protección que hace hacia sus hijos: «Los alejo de la sobreexposición de las redes sociales y esquivo ciertas fotos porque pienso que ellos no han escogido ser famosos y no tienen ninguna vocación de serlo. No los interesa nada mi mundo y no tienen ninguna culpa de que su madre salga a televisión. Desde muy pequeños he intentado protegerlos de mi oleada expansiva y he estado muy beligerante con esto, hasta el punto de demandar a mediados de comunicación por publicar fotografías en las que se veían sus caras».

Muchísima gente critica a Susanna Griso día sí día también, pero ella dice que se ha acostumbrado tanto que finalmente ha aprendido a que no le importe qué dicen de ella: «Personalmente, me da exactamente igual que digan de mí. Me da absolutamente igual. Antes no era así, pero creo que es bueno que sea así porque esto me da libertad y me permite tener la piel dura y poder opinar libremente. Es una pérdida de tiempo inmenso y, sobre todo, un fraude para aquellos que pretendemos que esto sea un foro abierto. Desde la izquierda me dicen que soy derecha mediática y desde el centroderecha me critican por ser roja «.

Como era de esperar, le han preguntado sobre la nueva temporada televisiva que iniciará el próximo septiembre. Esta será mucho diferente a las anteriores porque, por primera vez, no tendrá a Ana Rosa Quintana de competidora ahora que ella pasa en el programa de las tardes. ¿Qué opina al respeto? «¡Será un cambio gordo porque competimos desde hace 18 años! Ahora se abre una ventana interesante y el problema de Ana Rosa es para Sonsoles Ónega. Tiene todo mi aprecio y apoyo en esta lucha, que es dura. Cuando hace tantos años que haces lo mismo como hacíamos nosotros, es bueno que haya esta rivalidad sana para no dormirte. Ana Rosa me ha hecho mejor a mí y, posiblemente, yo también a ella».