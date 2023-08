Susanna Griso parla de la família i de la mort del seu germà

No és habitual que Susanna Griso concedeixi entrevistes i, encara menys, que parli en elles sobre la seva vida privada. Acaba de fer una excepció i, des de la tranquil·litat de les vacances, s’ha sincerat sobre diferents aspectes. Molts no es creuen que sigui tan feminista i defensora dels drets LGTBI com presumeix, però en aquesta conversa amb El Mundo ha volgut insistir-hi: “Soc feminista i ho seré fins al dia en què mori mentre en el món hi hagi un 80% de dones que no tenen una igualtat real de drets. No m’entra al cap que algú no ho sigui“.

“I també soc defensora dels drets LGTBI, ho soc en primera persona perquè vaig tenir un germà que va morir de SIDA“, deixa caure. La presentadora d’Espejo Público ha parlat alguna vegada d’aquesta pèrdua tan dura, però ara ha donat més detalls: “Aquesta experiència va ser molt dolorosa i sé perfectament què és sortir de l’armari, el rebuig i el fet de tenir i patir una malaltia que en aquell moment estava tan estigmatitzada com aquesta”. Diu estar satisfeta ara que els seus amics homosexuals que poden tenir vides felices amb les seves parelles i famílies, encara que sap que queda molt a fer en aquest terreny: “Hi ha infinitat de llocs en els quals els drets LGTBI no es respecten, al contrari, es persegueixen i es castiguen amb pena de mort. Aquesta lluita encara continua”.

Pel que fa a la seva família, també ha volgut destacar la protecció que fa cap als seus fills: “Els allunyo de la sobreexposició de les xarxes socials i esquivo certes fotos perquè penso que ells no han escollit ser famosos i no tenen cap vocació de ser-ho. No els interessa gens el meu món i no tenen cap culpa que la seva mare surti a televisió. Des de molt petits he intentat protegir-los de la meva onada expansiva i he estat molt bel·ligerant amb això, fins al punt de demandar a mitjans de comunicació per publicar fotografies en què es veien les seves cares”.

Susanna Griso parla de la seva família | Antena 3

Susanna Griso parla de la nova temporada televisiva sense Ana Rosa de competència

Moltíssima gent critica Susanna Griso dia sí dia també, però ella diu que s’ha acostumat tant que finalment ha après a què no li importi què diuen d’ella: “Personalment, m’és exactament igual què diguin de mi. M’és absolutament igual. Abans no era així, però crec que és bo que sigui així perquè això em dona llibertat i em permet tenir la pell dura i poder opinar lliurement. És una pèrdua de temps immens i, sobretot, un frau per a aquells que pretenem que això sigui un fòrum obert. Des de l’esquerra em diuen que soc dreta mediàtica i des del centredreta em critiquen per ser roja“.

Com era d’esperar, li han preguntat sobre la nova temporada televisiva que iniciarà el pròxim setembre. Aquesta serà molt diferent de les anteriors perquè, per primera vegada, no tindrà Ana Rosa Quintana de competidora ara que ella passa al programa de les tardes. Què opina al respecte? “Serà un canvi gros perquè competim des de fa 18 anys! Ara s’obre una finestra interessant i el problema d’Ana Rosa és per a Sonsoles Ónega. Té tota la meva estima i suport en aquesta lluita, que és dura. Quan fa tants anys que fas el mateix com fèiem nosaltres, és bo que hi hagi aquesta rivalitat sana per no adormir-te. Ana Rosa m’ha fet millor a mi i, possiblement, jo també a ella”.