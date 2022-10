Risto i Mariló Montero, presentadors de les campanades de Mediaset

Risto Mejide i Mariló Montero seran els presentadors de les campanades de Mediaset en la nit de Cap d’Any d’aquest 2022. Ells mateixos han estat els encarregats de treure a la llum aquesta bomba, una notícia inesperada que pocs s’esperaven que sortís ja a la llum i amb aquests protagonistes.

“Ha arribat el moment de comunicar-ho perquè és una notícia que fa dies que sabíem i que vam conèixer alhora. Hem vingut a treballar sense dir res a ningú… Però, et fa il·lusió?“, li preguntava el barceloní. I Mariló reconeixia que li va costar decidir-se: “Em va generar dubtes, perquè sempre m’havia negat a fer-ho… però, finalment, he dit que sí”. I després d’aquesta confessió, el titular: “Aquí teniu el fitxatge estrella de Mediaset i també, segurament, a la persona que té unes ganes enormes d’acomiadar el 2022. Us he de comunicar que aquest 31 de desembre, Mariló Montero i un servidor presentarem les campanades a Mediaset!“, esclatava el presentador de Todo es mentira abans d’abraçar la companya.

¡¡¡¡NOTICIÓN!!!! 🍾🍾🍾🍾



¡Risto y Mariló presentarán las campanadas en Mediaset esta Navidad! https://t.co/GgQO0aWmxD #TodoEsMentira27O pic.twitter.com/KYAnqvky2u — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) October 27, 2022

Els presentadors s’abracen per celebrar la notícia | Cuatro

Risto i Mariló Montero, encantats amb poder acomiadar l’any a televisió

Risto i Mariló Montero acompanyaran els teleespectadors de Telecinco i Cuatro en l’última emissió del 2022, un any que ha estat molt complicat per a Risto. Només ha passat un mes des de la sorprenent separació de Laura Escanes, un motiu de tristor que intentarà deixar enrere en l’última nit de l’any per donar la benvinguda al 2023 com cal.

Risto acomiadarà l’any del seu divorci de la mà de Mariló Montero, que ha aterrat a Cuatro fa només uns dies. La van fitxar com a substituta de Marta Flich, l’altra presentadora de Todo es mentira que està de baixa de maternitat. En un principi molts es van sorprendre del canvi de cadena que havia fet, però ara s’entén que els directius ja tenien en ment aquest encàrrec per a ella.

Risto i Mariló donaran les campanades a Mediaset | Instagram

Durant el programa d’aquest dijous han rebut els consells de Carlos Sobera, que ha volgut desitjar-los sort en aquesta aventura televisiva. Cal recordar que ell va ser l’encarregat d’acomiadar l’any passat juntament amb Paz Padilla, un duo que no va tenir cap opció respecte a les altres cadenes. TV3 sempre guanya de golejada, mentre que Cristina Pedroche i el seu vestit continua acaparant moltíssima curiositat (i, per tant, audiència). Els fidels a TVE mai no abandonen l’Anne Igartiburu en l’últim programa de l’any, tampoc, el que deixa Mediaset en una posició molt dolenta.

Amb l’elecció de Risto i Mariló intentaran acaparar una mica més d’atenció, sobretot pels més tafaners que vulguin veure com acomiada el publicista un any molt dolent sentimentalment parlant. De moment, Telecinco i Cuatro han estat els primers en anunciar els noms dels presentadors de les campanades. Encara queden dos mesos, però és probable que la resta no triguin en confirmar les seves apostes.