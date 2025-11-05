Joan Carles reconoce infidelidades y habla de hijos ilegítimos

Juan Carlos de Borbón es el protagonista indiscutible de las revistas del corazón de este miércoles. El rey emérito español ha estado trabajando en sus memorias durante tres años, un escrito sumamente sincero que acaba de salir publicado en Francia. La revista ¡Hola! ha entrado en la casa donde reside en Abu Dhabi para que promocione este ejercicio de transparencia. En todo momento, se ha hecho la víctima e insiste en que no le gusta que le impidan vivir en su país.

¿Otra sorpresa? Que hable bien de su esposa públicamente después de todo lo que le ha hecho: «Sofi no tiene igual en mi vida y seguirá siendo así aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi marcha. Ella sigue siendo la madre de mis hijos, una reina extraordinaria y un ancla fundamental e irreemplazable. La Sofi es una mujer excepcional, de integridad, bondad, rigor, dedicación y benevolencia. Es la encarnación de la nobleza de espíritu».

Ahora bien, sí le reprocha que no haya ido nunca a visitarlo desde que vive en los Emiratos Árabes: «Lamento amargamente que mi esposa nunca haya hecho el viaje para verme. Sospecho que no quiere enfadar a nuestro hijo, con quien siempre ha mantenido una relación muy estrecha. Continuamos en contacto por teléfono, pero no es lo mismo«. ¿Su base afectiva sólida? Tiene claro quiénes son, ya que enumera a las hijas, sus nietos, los sobrinos y su hermana: «Considerando mi aislamiento, su presencia ocasional es aún más hermosa«.

Juan Carlos recibe la revista ¡Hola! en la casa de Abu Dhabi

Juan Carlos reconoce que ha podido equivocarse, pero no cree que haya sido para tanto: «¿Qué hombre no ha cometido errores?«. Sobre su matrimonio, da la razón a los rumores: «He hecho todo lo posible, a pesar de mi poca destreza, para velar por su bienestar y su comodidad. Nada podrá borrar jamás mis profundos sentimientos hacia ella». No admite infidelidades con esa palabra, pero sí dice que ha cometido «desviaciones sentimentales» a lo largo de sus años casado. El emérito dice, sin embargo, que la mayor parte de las relaciones extramatrimoniales que se le atribuyen son «totalmente ficticias»: «Incluso me atribuyen hijos ilegítimos, tuve que contratar un abogado para defenderme porque a la prensa le gusta hablar de manera fantasiosa», añade.

¿Cómo ha hecho sufrir Juan Carlos a Leticia?

En la revista Lecturas, por su parte, centran la atención en la mala relación de Leticia y Juan Carlos. En estas memorias, el antiguo rey español confirma que han mantenido una «mala relación» desde los inicios. ¿Qué añade Pilar Eyre en este reportaje? Unas declaraciones muy impactantes -y descriptivas- que concedió el emérito a un amigo suyo: «En mi familia nadie quiere a Leticia. Las infantas no pueden ni verla, nos ha dividido a todos y ha acaparado al príncipe… ¡incluso lo ha apartado de su madre! Mi casa es un desastre«.

Este amigo de Juan Carlos le revela, después de tantos años, por qué no quería que su hijo saliera con ella: «No era que le molestara que fuera divorciada o de origen humilde, sino que fuera periodista porque temía que su vida privada saliera a la luz por su culpa». En este artículo, saca a la luz una anécdota que demuestra lo mal que le ha hecho a lo largo de los años. En un momento concreto, la habría avergonzado delante de todos en una reunión familiar: «¿Te has dado cuenta cómo mueve esa las manos? Diré que le pongan una bolsa o algo para que no esté todo el día agarrada de Felipe o haciendo el molinillo«. Ella estaba delante y cuando Juan Carlos se dio cuenta, lejos de pedir perdón, habría reído.

Nunca ha tenido mucho trato y los desprecios habrían sido constantes. A Leticia tampoco le habría gustado que, cuando empezó a vivir en la Zarzuela, prepararan dos habitaciones separadas para que no compartiera habitación con el marido: «Yo me voy, ¿qué se cree esta gente?», habría lamentado ella.

¿Cómo ha hecho sufrir Juan Carlos a Leticia? | Lecturas

Dos reportajes que son la punta del iceberg, ya que los titulares sobre él y las memorias no han hecho más que comenzar.