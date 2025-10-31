El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Filtren l’objectiu real de Joan Carles amb la publicació de les seves memòries
31/10/2025 15:05

Joan Carles de Borbó ha reconegut, en l’entrevista bomba que ha concedit a Le Figaro, que no sap què passarà amb ell realment quan mori. Deixa la decisió a les mans del govern espanyol, encara que ell té clar que voldria que organitzessin un gran funeral d’Estat com a cap de la monarquia durant tants anys. Vanitatis ha interrogat els seus amics sobre el tema i tots tenen clar quin és el seu desig: morir a la Zarzuela i no lluny d’Espanya com fa pinta que acabarà passant si no el deixen tornar. Passarà els seus últims dies fora de casa? O Felip el deixarà tornar en un acte de compassió? L’emèrit l’ha deixat verd a les seves memòries -on l’acusa d’haver demostrat una fredor extrema- així que el fill no deu tenir moltes ganes d’obrir-li les portes.

Ara que estan a punt de publicar-se les seves memòries, Joan Carles es mostra entusiasmat perquè se sabrà “la veritat” de la seva vida. Aquests dies previs a la seva posada a la venda, diuen els amics propers que ha fet “una mena d’exorcisme i expiació“. Tots els qui han parlat amb Vanitatis asseguren que està “inquiet i expectant” per veure quina reacció genera a Espanya tot el que ha dit en aquest llibre. S’ha quedat “molt tranquil” després d’haver-se tret un gran pes de sobre i ara espera que la gent “l’entengui” i “el perdoni“. L’objectiu final de tot això? Que el deixin tornar a Madrid: “Vol morir a la Zarzuela, a casa seva, i no pensa en una altra cosa“.

Com és habitual, als 87 anys l’emèrit pensa en la seva mort amb freqüència. No hi ha res preparat per al seu funeral, si fem cas al que diu, així que està nerviós perquè no sap què esperar. L’enterraran com a un rei? O es tindran molt en compte els negocis tèrbols que han sortit a la llum i el castigaran amb un comiat íntim i sense pompositat? Està molt bé que vulgui que el perdonin, però pel que s’ha filtrat en aquest text hi ha perles molt impactants que podrien tensar “encara més” la relació amb la resta de la família: “Ell l’única cosa que vol és que el llibre reobri el debat sobre el seu retorn a Espanya”. Doncs no sabem si aquesta era la millor manera.

L'origen dels 4 milions d'euros amb els quals Joan Carles de Borbó ha pagat els seus deutes | Europa Press
Joan Carles sap què vol fer quan mori | Europa Press

Felip de Borbó, contrari a la publicació de les memòries de Joan Carles

Felip de Borbó no estarà massa content i confirmen que ha fet l’impossible per evitar que el pare parlés amb la biògrafa per treure a la llum tot el que ha explicat. No obstant això, l’emèrit continua sense fer ni cas a ningú: “Creu que el seu testimoni pot estovar posicions i despertar certa compassió. Felip va demanar-li que no escrivís aquestes memòries i, fins i tot, que endarrerís la seva publicació. Joan Carles, però, no atén ordres i mai no ha demanat permís abans de fer les coses. No començarà a fer-ho ara“.

Joan Carles ha reconegut als seus amics que mai no hauria pensat que la marxa a Abu Dhabi duraria tant de temps, ja que li haurien venut com una marxa temporal per intentar que es calmessin les coses. Han passat cinc anys i allà segueix, una ciutat que ara “li cau a sobre“. El llibre es publicarà a França, en primer lloc, el pròxim 5 de novembre i, tres setmanes després, arribarà a Espanya. Ara bé, també volen que es tradueixi a l’anglès perquè l’objectiu és que tingui un impacte internacional. Caldrà veure tot el que hi diu, realment, i com reacciona la gent al que allà expliqui.

Joan Carles de Borbó

