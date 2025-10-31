Filtran el objetivo real de Juan Carlos con la publicación de sus memorias

Juan Carlos de Borbón ha reconocido, en la entrevista bomba que ha concedido a Le Figaro, que no sabe qué pasará con él realmente cuando muera. Deja la decisión en manos del gobierno español, aunque él tiene claro que le gustaría que organizaran un gran funeral de Estado como jefe de la monarquía durante tantos años. Vanitatis ha interrogado a sus amigos sobre el tema y todos tienen claro cuál es su deseo: morir en la Zarzuela y no lejos de España como parece que acabará sucediendo si no le dejan regresar. ¿Pasará sus últimos días fuera de casa? ¿O Felipe le dejará volver en un acto de compasión? El emérito lo ha dejado verde en sus memorias -donde lo acusa de haber demostrado una frialdad extrema- así que el hijo no debe tener muchas ganas de abrirle las puertas.

Ahora que están a punto de publicarse sus memorias, Juan Carlos se muestra entusiasmado porque se sabrá «la verdad» de su vida. Estos días previos a su puesta a la venta, dicen los amigos cercanos que ha hecho «una especie de exorcismo y expiación«. Todos los que han hablado con Vanitatis aseguran que está «inquieto y expectante» por ver qué reacción genera en España todo lo que ha dicho en este libro. Se ha quedado «muy tranquilo» después de haberse quitado un gran peso de encima y ahora espera que la gente «le entienda» y «le perdone«. ¿El objetivo final de todo esto? Que le dejen volver a Madrid: «Quiere morir en la Zarzuela, en su casa, y no piensa en otra cosa«.

Como es habitual, a los 87 años el emérito piensa en su muerte con frecuencia. No hay nada preparado para su funeral, si hacemos caso a lo que dice, así que está nervioso porque no sabe qué esperar. ¿Lo enterrarán como a un rey? ¿O se tendrán muy en cuenta los negocios turbios que han salido a la luz y lo castigarán con una despedida íntima y sin pomposidad? Está muy bien que quiera que lo perdonen, pero por lo que se ha filtrado en este texto hay perlas muy impactantes que podrían tensar «aún más» la relación con el resto de la familia: «Él lo único que quiere es que el libro reabra el debate sobre su retorno a España». Pues no sabemos si esta era la mejor manera.

Juan Carlos sabe qué quiere hacer cuando muera | Europa Press

Felipe de Borbón, contrario a la publicación de las memorias de Juan Carlos

Felipe de Borbón no estará demasiado contento y confirman que ha hecho lo imposible para evitar que el padre hablara con la biógrafa para sacar a la luz todo lo que ha explicado. No obstante, el emérito continúa sin hacer caso a nadie: «Cree que su testimonio puede ablandar posiciones y despertar cierta compasión. Felipe le pidió que no escribiera estas memorias e incluso que retrasara su publicación. Juan Carlos, sin embargo, no atiende órdenes y nunca ha pedido permiso antes de hacer las cosas. No empezará a hacerlo ahora«.

Juan Carlos ha reconocido a sus amigos que nunca habría pensado que la marcha a Abu Dabi duraría tanto tiempo, ya que le habrían vendido como una marcha temporal para intentar que se calmaran las cosas. Han pasado cinco años y allí sigue, una ciudad que ahora «le cae encima«. El libro se publicará en Francia, en primer lugar, el próximo 5 de noviembre y, tres semanas después, llegará a España. Ahora bien, también quieren que se traduzca al inglés porque el objetivo es que tenga un impacto internacional. Habrá que ver todo lo que ahí dice, realmente, y cómo reacciona la gente a lo que allí explique.