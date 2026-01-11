La discusión más fuerte de Carlos y Harry de Inglaterra: “No soy un banco”

Carlos de Inglaterra ha acabado «hasta las narices» de los desaires de su hijo menor, el príncipe Harry, si hacemos caso a todas las filtraciones que ha habido desde su entorno. Se ha hablado mucho de la mala relación que tienen, la cual llegó a un punto de no retorno cuando el joven decidió renunciar a sus títulos y mudarse a vivir a Estados Unidos como castigo al trato que recibía su esposa. Desde entonces, la situación no ha mejorado mucho… teniendo en cuenta que ni siquiera le permiten dormir en el palacio cuando viaja a Londres. Ahora que parecía que todo empezaba a calmarse, la publicación de un libro puede volver a dinamitarlo. Y es que, en este escrito, se sacan a la luz los detalles más escandalosos de las broncas que habrían llegado a tener.

En El legado Windsor, Robert Jobson habla de un episodio en concreto que demuestra que las tensiones entre padre e hijo vienen de lejos. Por ejemplo, destaca el día que Carlos III cerró el grifo a Harry: “Yo no soy un banco”, le habría espetado de malas maneras después de que le pidiera más dinero.

El autor se refiere a un momento bastante actual y no a uno de él de adolescente, por ejemplo. De hecho, asegura que hace referencia a una discusión que tuvo lugar cuando Harry ya vivía en California con Meghan Markle y los niños. Desde allá, le habría dicho que necesitaba ampliar los fondos para mantener su vida en Estados Unidos. Y no fue de buenas, sino que le habría hecho esta exigencia “entre insultos” por cómo lo estaban tratando.

¿Habrá reconciliación entre Harry y Carlos de Inglaterra? | Europa Press

¿Cómo se ha gestionado el traspaso de dinero a Harry de Inglaterra?

Cuando decidió mudarse allá, era su abuela Isabel II quien se encargaba de decidir cuántos fondos dejaban a Harry. Con su muerte, este papel lo heredó su hijo Carlos, que parece ser más tacaño que ella. De hecho, parece que la histórica monarca creía, en un primer momento, que el traslado de su nieto podía ser una buena oportunidad. Ver que no se convertía en un activo de la familia, sino todo lo contrario, la habría decepcionado mucho: “Vio la salida de Harry como una oportunidad perdida y manifestó que se sentía cansada de tanto drama con él y su esposa”.

Desde Page Six han preguntado a Harry de Inglaterra sobre todo lo que se comenta sobre la mala relación con el padre en este libro y, como era de esperar, ha dicho que no es fan “de la ficción”… una manera de desacreditar todo lo que se explica y dejar caer que se lo ha inventado todo. Ahí están los rumores, pero, y también es lógico que no quiera meter el dedo en la llaga si ahora está pidiendo poder volver a entrar -mínimamente- en la rueda de la familia real.

Después de años de guerra con el gobierno británico, parece que podrá volver a recibir seguridad oficial cuando viaje al Reino Unido y esto podría favorecer el acercamiento con los Windsor. El tiempo dirá si viaja con más frecuencia a partir de ahora y si aprovecha estas estancias para ver al resto de la familia con quien ha estado enfrentado hasta ahora.