Albert Rivera i Malú, en crisi: filtren quin és el motiu principal

Albert Rivera i Malú són a l’ull de l’huracà aquests darrers dies, des que es filtrés que fa més d’un mes que no es veuen. La parella ha hagut de fer front als rumors de crisi pràcticament des que comencessin a sortir, però mai no s’havia parlat amb tanta força com ara. Fins i tot s’hi ha pronunciat el pare de la cantant, Pepe de Lucía, que ha criticat la persecució dels mitjans. A Sálvame no han volgut deixar passar aquesta oportunitat i també han volgut investigar sobre aquest mal moment que travessen, dels que han pogut saber quin seria el motiu principal.

La col·laboradora Gema López ha filtrat detalls sobre aquesta crisi, la que hauria començat amb una proposta de l’exlíder de Ciutadans: “Albert Rivera li va comentar que podria encarregar-se el seu despatx dels temes de la seva carrera musical. La cantant ho va veure fenomenal en un principi, però s’hauria enfadat quan el polític li va demanar que havia de parlar amb part de l’equip que l’ha acompanyat durant tots aquests anys de carrera perquè deixessin de tenir influència en la seva vida”.

Que el barceloní volgués allunyar-la dels seus companys hauria suposat la gota que va fer vessar el got: “Això ha provocat friccions i ha estat el començament d’una crisi que sembla que s’allarga en el temps. Haurem de veure si són capaços o no de superar aquesta crisi perquè ella ho ha viscut com si es tractés d’una intromissió”.

Ni Malú ni Albert Rivera se han pronunciado pero el que sí que ha hablado ha sido el padre de la artista, "no me preguntes porque yo no entro en ese juego", ha asegurado Pepe de Lucía #yoveosálvamehttps://t.co/3vpDqJ6Bfb — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 21, 2022

Primeres paraules de Malú enmig d’aquests rumors de ruptura

Malú va ser rebuda per desenes de periodistes en l’arribada a l’aeroport, una expectació que va aprofitar per deixar anar una frase carregada de significat: “Sempre hi ha temps per a la família”. A què es referia? Que veuria l’Albert Rivera més endavant després d’unes setmanes sense veure’s? En una entrevista recent a El Hormiguero, l’artista va dir que havia reorganitzat la seva agenda per poder complir amb els seus compromisos professionals. A més a més, va explicar que sempre torna a casa després dels concerts per poder estar al costat de la nena: “És més pràctic fer-ho així, en comptes d’anar a l’hotel. Així puc tornar abans amb la petita perquè el màxim de temps que he estat sense veure-la han estat dos dies i sembla tot un món”.