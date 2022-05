Aitana prova sort en un negoci que res no té a veure amb la música

Aitana és una de les cantants catalanes millor posicionades després d’un pas per Operación Triunfo. La jove, amb només 22 anys, s’ha convertit en una estrella que ja ha fet col·laboracions amb alguns dels artistes més famosos a nivell internacional. Cada cançó que publica triomfa una mica més que l’anterior, tota una fita que està omplint les seves butxaques. També l’ajuda sortir amb el protagonista d’Élite Miguel Bernardeau, que ha fet que comenci a interessar-li el món de l’actuació. De fet, aquest mes l’hem vist estrenar-se com a actriu a La última, la primera producció espanyola de Disney que protagonitza precisament amb el seu xicot. Fa només uns dies, va confirmar-se que també participarà en la pel·lícula de Netflix Tras la pared.

Cantant, actriu… i ara, també empresària. El mitjà digital Vanitatis ha aconseguit una informació en exclusiva que treu a la llum el desig d’Aitana de provar sort en el món immobiliari. El passat 13 d’abril va donar l’alta la societat Sop y Oli SL, que corresponen a les primeres lletres dels noms dels seus dos gossos, per cert. Ha catalogat l’empresa dins del sector de la promoció immobiliària, la que s’estrena amb un capital social de 600.000 € amb l’Aitana com a administradora única.

L’empresa encara no té cap propietat al seu nom, el que té lògica tenint en compte que és molt recent. De moment, l’ha creat i ara és el moment d’engegar tots els tràmits burocràtics per poder començar a moure’s dins d’un sector complicat. Sembla que adquirir una propietat l’any passat –el xalet de 270 metres quadrats a Madrid en el que resideix amb Miguel- ha donat ales a la catalana per interessar-se per aquest tipus de transaccions, de les que ara pretén fer negoci.

Aitana, pendent de les obres en el seu xalet nou | Europa Press

Aitana, en el seu moment professional més dolç

Segons el mitjà, la idea d’Aitana seria anar invertint els guanys que està aconseguint dels discos i els concerts en diversos immobles per després fer-ne negoci. Cal recordar que la jove catalana també guanya molts diners en publicitat, ja que és imatge de marques tan prestigioses com Yves Saint Laurent, Coca-Cola, McDonalds, Puma, Stradivarius, Orbit, Rimmel London… També té dues colònies pròpies, que alguns diners li aportaran. I una altra de les seves fonts d’ingressos més importants? Les col·laboracions que fa a televisió, com ser coach d’una edició de La Voz Kids.

Queda clar que aquest és un dels millors moments laborals i econòmics per a l’actriu, que és llesta i prefereix aprofitar aquesta onada per fer encara més diners abans que acabi el boom i l’alta expectació mediàtica que l’envolta. Caldrà veure si acaba de funcionar el seu negoci immobiliari, en el que no té formació ni experiència. De ben segur que contracta diversos experts perquè l’assessorin, el que pot ajudar-se a fer-se encara més rica i exitosa.