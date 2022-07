Dulceida estrena una nova sèrie sobre la seva vida

La influencer catalana Aida Domenech, més coneguda com a Dulceida a les xarxes estrenarà una sèrie documental sobre la seva vida a una plataforma audiovisual. I és que d’ençà que va participar com a jutge en el concurs Quiero Ser, la influencer no havia tornat a aparèixer a la petita pantalla. Això canviarà a partir d’aquesta tardor, segons ha publicat la mateixa Dulceida en el seu Instagram, on ha mostrat el primer cartell de la nova sèrie que s’estrenarà a Amazon Prime Video, una de les plataformes audiovisuals més famoses del moment.

Dulceida publica al seu Instagram la fotopromoció de la seva série documental

Les xarxes socials han convertit a Dulceida en tota una estrella. De tenir un blog on penjava i explicava els seus estilismes ha passat a aconseguir la seva pròpia sèrie, coproduïda per Amazon Prime Video. La notícia l’ha compartit ella al seu compte d’Instagram, on s’h fet una fotografia amb un cartell gegant que promociona la seva sèrie. Amb el títol de Dulceida al desnudo, el documental per capítols de la influencer catalana s’estrenarà aquesta tardor. “Això és molt fort, ploro”, ha dit Dulceida al seu Instagram, on ha rebut grans quantitats de missatges celebrant el seu triomf.

Un cartell revelador

El cartell que s’ha escollit per promocionar el documental és del tot revelador. I és que la protagonista, és a dir, Aida Domenech, posa davant de la càmera de perfil i nua, una metàfora que lliga amb el títol de la sèrie que vol jugar amb l’aparició de la influencer de manera naturals, sense cap classe d’ornaments i mostrant la seva vida tal i com més. Tot i que el cartell ha pogut semblar xocant, Dulceida ha rebut molts missatges de suport, on s’ha celebrat el seu retorn a la petita pantalla, però aquesta vegada per explicar la seva vida i obrir-se encara més a un públic que fa anys que la segueix a través de les xarxes.