Iñaki Urdangarin demana més hores de teràpia: “La família està preocupada”

Iñaki Urdangarin travessa una mala època, el que van evidenciar les impactants fotografies que van aparèixer a les revistes en què se’l veia plorant desconsoladament. A dins del cotxe i acompanyat d’Ainhoa Armentia, la seva nova parella, no podia evitar les llàgrimes mentre gesticulava de manera exagerada. Avui Pilar Eyre incideix en aquest moment complicat de l’exmarit de Cristina de Borbó, qui hauria necessitat incrementar les hores de teràpia.

L’exduc de Palma protagonitza la seva columna de Lecturas, en la que la cronista assegura que Iñaki està “al límit” i en el pitjor moment que ha viscut, fins i tot pitjor que en els gairebé tres anys empresonat: “Tristesa infinita, desgana quan es lleva, absència d’il·lusions, por al futur, manca de gana, melancolia, pensaments negres… i tan negres, que la família està molt preocupada. Li han hagut d’augmentar l’ajuda professional perquè no pot sortir per si mateix del pou en què està ficat”.

Considera que Iñaki ha arribat al límit de les seves forces i que per això no pot contenir-se: “Iñaki s’enfronta al futur sense cap tipus de projectes, sense un euro i sense el paraigües de la família reial. És evident que tampoc no té plans compartits amb Ainhoa. Ni tan sols no viuen junts, ja que Iñaki no podria contribuir econòmicament a la parella perquè no ingressa absolutament res i no té cap proposta de feina en perspectiva. Només compta amb l’ajuda de la petita pensió de la mare i Ainhoa tampoc no guanya prou per poder mantenir-lo”.

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin podrien tornar a ser parella | Europa Press

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia no tenen una relació molt passional

Fonts properes a la parella asseguren que Ainhoa és “una bona persona” i que sent estima per ell: “Ara, segons em diuen, són més amics que amants. Amics que tampoc té Iñaki, que veu que els dies se li allarguen interminablement amb massa temps per pensar i amb massa equipatge a la motxilla”.

Mentrestant, recorda que Cristina de Borbó continua convençuda de voler divorciar-se: “La seva intenció era i continua sent divorciar-se d’Iñaki i no perdonarà la seva traïció”.