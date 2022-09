Surt a la llum el pla de Letícia per prendre el lloc a una companya de TVE

Letícia va experimentar un canvi de vida més que radical quan va anunciar-se el seu compromís amb Felip de Borbó. De presentadora de telenotícies a princesa, un argument digne de pel·lícula que va col·locar-la al centre de tots els focus. Des de llavors són molts els periodistes que han intentat aconseguir informació sucosa sobre ella, el que Jaime Peñafiel acaba de fer una altra vegada. En aquesta ocasió, centra el seu interès en el passat de la monarca espanyola i més concretament, en la seva etapa a TVE.

El cronista revela que Letícia va voler prendre el lloc a Ana Blanco, la icònica presentadora dels informatius que acaba d’abandonar la cadira després de 32 anys. Quan va passar això? Segons Peñafiel, tan bon punt Letícia va arribar a TVE: “Era el 2001 quan Letícia va aterrar a la cadena pública per presentar Informe Semanal amb un sou de 60.000 € l’any. Aquell setembre va fer el gran salt i va començar a presentar el Telenotícies de la nit amb el cap dels Informatius, Alfredo Urdaci“.

Tenia un lloc privilegiat i un bon sou, però Letícia sempre ha estat ambiciosa i volia més: “El que ella volia era presentar el Telenotícies de les 3 de la tarda. Per tal d’aconseguir-ho, hauria començat a moure’s tot intentant desplaçar la gran Ana Blanco“, etziba a El Mundo. Jaime Peñafiel té clar que hauria aconseguit el seu objectiu si no hagués hagut d’abandonar el periodisme en conèixer Felip de Borbó l’any següent: “Ella va saber escollir el que més li convenia, així que la boda reial va salvar la grandíssima Ana Blanco”.

Ana Blanco podria haver-se quedat sense feina per culpa de Letícia | TVE

Letícia, ambiciosa i molt perfeccionista

Mai abans s’havia parlat d’aquest desig de Letícia, però sí de la seva ambició. Aquests darrers dies són molts els mitjans de comunicació que estan publicant reportatges especials sobre ella amb motiu del 50è aniversari, el que arribarà el pròxim 15 de setembre. Aquesta efemèride també ha donat ales a Mábel Galaz per escriure un llibre sobre ella. En una de les entrevistes promocionals, l’escriptora reconeix que molts testimonis parlen de la perfecció de Letícia: “Està obsessionada amb controlar-ho tot. Diuen que quan va arribar a La Zarzuela sempre anava amb un bolígraf i una llibreta per anar-ho apuntant tot. Sempre va buscar la perfecció i fregava l’obsessió, el que arrossega des de l’època als Informatius. Si hi havia algun error, ella sempre s’enfadava bastant”, diu a El Español.

Una visió de Letícia en la que coincideixen moltes de les persones que hi han tractat, especialment els antics companys de televisió que van treballar amb ella. Ana Blanco no deu tenir molt bona imatge de la monarca si realment va intentar prendre-li el lloc, un desig que afortunadament per a ella no es va acabar convertint en realitat.