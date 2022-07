Paz Padilla es queda sense una de les feines més icòniques

Paz Padilla ha rebut una mala notícia professional ara que torna a ser protagonista de les revistes del cor. Els fotògrafs la van captar a la platja amb un xicot nou, el primer que se li coneix després de la mort del marit fa ara dos anys. A les imatges se’ls veu fent-se uns petons molt apassionats a l’aigua, el que demostra que les coses entre ells van d’allò més bé. Poc després s’ha sabut que es diu Fran Medina, que és guàrdia civil i fotògraf professional. Davant de la gran expectació que van generar les fotografies, hauria decidit enviar diversos escrits als mitjans de comunicació per manifestar que estava molt molest amb aquest robat.

Lamenta que s’hagin captat aquestes fotos sense el seu consentiment i que no són fotos d’interès públic, el que no té cap sentit tenint en compte que Paz Padilla és un personatge mediàtic molt potent. Moltes revistes haurien començat a trucar l’home amb insistència per conèixer més detalls de la seva relació, una experiència que l’hauria espantat: “Està travessant una situació de pànic i estrès. Vol que es respecti el seu anonimat i es reafirma en què no vol saber res de la presa del cor”, assegura Informalia.

L’home hauria de saber que seria molt difícil -o pràcticament impossible- tenir una relació amb un personatge tan conegut com Paz Padilla i mantenir l’anonimat. Sembla que, sorprenentment, no s’esperava que tingués tanta repercussió i ara se sentiria incòmode. La primera decisió que ha pres? Esborrar-se el perfil d’Instagram, en el que era molt actiu.

Paz Padilla té nova parella | Semana

Males notícies professionals per a Paz Padilla

Ara mateix, la presentadora i actriu ha de gestionar les pors del seu nou xicot. No deu ser fàcil començar a sortir amb una famosa, un procés en el que ella se suposa que l’estarà ajudant. Mentrestant, ha rebut una mala notícia professional. Fa un parell de mesos va arribar a un acord amb Mediaset que forçava la cadena a reprendre el contracte que havien trencat a principis d’any. Han quedat que li donaran feina una altra vegada, encara que no se sap ben bé què li oferiran.

Mentre no acaben de tancar-ho, ella esperava l’inici de la nova temporada de La que se avecina. Molts dels actors que hi han treballat des del principi s’incorporaran a la nova trama, en la que explicaran com és el trasllat a un altre edifici. La productora ha afegit actors nous per donar un aire més fresc a la ficció, el que ha provocat l’acomiadament d’algun dels seus personatges més icònics. En el comunicat que ha emès la cadena, hem pogut saber que un dels personatges que desapareix de la sèrie és el que interpretava Paz Padilla.

La Chusa va fer molta gràcia als teleespectadors de la sèrie, un personatge que ara deixarà d’aparèixer així com els de José Luis Gil (Enrique Pastor), Vanesa Romero (Raquel), Víctor Palmero (Alba Recio) o Cristina Medina (Nines).