La dràstica decisió de Fran Medina, la nova parella de Paz Padilla

Paz Padilla torna a estar enamorada. Aquesta setmana la notícia de la seva nova relació amb un guàrdia civil i fotògraf que es diu Fran Medina ha ocupat moltes hores de televisió i portades de revista. Tota la premsa rosa ho ha comentat, fins i tot els seus excompanys de Sálvame, el programa d’on va ser acomiadada de forma improcedent i al qual segurament torni aquest setembre després de l’acord al qual ha arribat amb la productora per evitar anar a judici. Els companys de Sálvame s’han alegrat molt per la presentadora, però hi ha qui no ha portat gaire bé que la premsa hagi descobert la relació.

Es tracta ni més ni menys de la parella de Paz Padilla, Fran Medina, que no volia estar al focus mediàtic però ha estat descobert pels paparazzis. Les fotos de la revista Semana mostren a la parella petonejant-se apassionadament en un pantà i el text explica qui és aquest home i a què es dedica, el que no ha agradat a Fran Medina, que ha pres una dràstica decisió.

Mantenir-se allunyat del focus mediàtic… i de les xarxes socials

La parella feia mesos que mantenia una relació molt discreta, però aquest estiu ha esclatat la bomba i tothom sap qui és i a què es dedica. Això l’ha forçat a prendre la decisió d’esborrar-se tots els perfils a les xarxes socials per quedar-se en un segon pla i no haver de renunciar ni a ser guàrdia civil ni a ser fotògraf. L’home vol continuar sent anònim malgrat estar sortint amb algú tan conegut com Paz Padilla, pel que s’ha esborrat Instagram i Facebook i ha intentat no deixar rastre a internet. Fran Medina ha aconseguit enamorar un altre cop Paz Padilla després que la presentadora perdés fa dos anys a qui ella definia com l’amor de la seva vida.