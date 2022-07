Paz Padilla, entregada amb el nou xicot dos anys després de la mort del marit

Dos anys després de la mort del seu marit després d’una llarga malaltia Paz Padilla ha tornat a enamorar-se i està refent la seva vida després d’aquest trauma. Segons la revista Semana, la presentadora està molt enamorada d’un home que es diu Fran amb qui se l’ha vist molt entregada durant les seves vacances. A les imatges que treu aquesta revista en exclusiva se’ls veu als dos abraçats en un llac i petonejant-se i abraçant-se.

Paz Padilla i la seva nova parella / Semana

Justament s’han complert ara dos anys de la mort del seu marit i la humorista ha complert amb la seva paraula i ha refet la seva vida. Part de refer la seva vida és també tornar a obrir-se a l’amor, com ha fet Paz Padilla amb aquest home anònim. A les fotos que ha tret aquesta revista se’ls veu abraçats dintre d’un llac i donant-se petons amb molta passió.

És el primer cop des de la mort del seu marit que Paz Padilla ha estat enxampada amb una altra persona. De fet, sembla que la parella està consolidada, ja que han passat les vacances junts d’una forma molt romàntica i entregada.

Vacances abans de reincorporar-se a Telecinco, d’on va ser acomiadada fa 5 mesos

Paz Padilla està gaudint d’aquestes vacances abans de tornar a Telecinco gràcies a un acord extrajudicial amb la cadena per tal d’evitar un judici que segurament Mediaset perdria. Es va arribar a aquest acord perquè l’havien acomiadat de males maneres i la cadena ha hagut de recular i contractar-la de nou. Ara no se sap què farà Paz Padilla quan es reincorpori, però podria ser que tornés al seu càrrec al capdavant de Sálvame. Això és un escenari possible però no probable ja que van partir peres i Paz Padilla els va deixar verds públicament pel suposat acomiadament improcedent que li van fer.