El pare de Miguel Bosé, assassinat? La germana culpa una familiar

Miguel Bosé va perdre el pare el 1996 per culpa d’una insuficiència cardíaca, la que li hauria provocat un vessament cerebral del que no hauria pogut recuperar-se. Aquesta era la versió que va publicar la família en aquell moment, però la teoria s’ha posat en entredit. La seva filla Lucía Dominguín ha tret a la llum que està convençuda que la mort del pare va ser provocada, tota una bomba que ha deixat anar a televisió. No contenta amb això, ha posat nom i cognoms a la presumpta assassina que li hauria tret la vida: la seva segona dona, Rosario Primo de Rivera.

“El nostre pare va caure per les escales i va morir per culpa dels hematomes i les contusions. Crec que la seva dona el va empènyer després d’una discussió a la planta de dalt. Tot va quedar molt ocult, fins i tot van controlar el document mèdic. Quan tens diners… Aquella va ser una lliçó de vida”, se la sent dir en un vídeo del seu concurs a Pesadilla en el paraíso.

Lucía Dominguín intenta treure ferro a la confessió bomba sobre la mort del pare

Com era d’esperar, Carlos Sobera ha volgut que donés més informació al respecte. Ella, conscient de la bomba que havia deixat anar, ha intentat treure’n ferro per evitar-se problemes: “També penso que la Terra és plana, dic moltes coses… O el van empènyer o va caure. No ho puc assegurar perquè jo no hi era, però tinc la sensació que va ser així. La seva mort va ser sobtada i molt tràgica. Tinc el dret de pensar el que em dona la gana. Sé que va caure, res més”.

Lucía Dominguín assegura que el pare va ser assassinat | Telecinco

“Teníem molt millor relació amb el meu pare que amb la seva dona. Jo, en aquell moment, estava vivint una època complicada i delicada. No vull parlar més sobre el tema públicament, si vols quedem a casa teva i t’ho explico”, ha prosseguit.