Jesús Castro contra ‘Masterchef’: «Es un ‘Gran Hermano’ con cazuelas»

Jesús Castro participó en Masterchef hace casi tres años, pero todavía continúa dando vueltas a todo lo que vivió en el programa de cocina de TVE. El actor, que se hizo famoso en la serie de Telecinco, El Principe , ha vuelto a criticar el espacio en una entrevista contundente en la que evidencia que no salió de allí muy contento. El titular es fuerte y va en línea de lo que han dicho otros exconcursantes: «Yo creía que era un programa de cocina, pero es como un Gran Hermano con cacerolas«, ha espetado en la revista ¡Hola! .

«En Masterchef buscan conflictos internos y, al final, lo que menos hacen es cocinar. Para quien ha sido la mejor experiencia de su vida es superlícito, pero te doy mi opinión si me preguntas. Mi opinión es que no es lo que plasman ellos… El formato no tiene absolutamente nada que ver, al espectador le llega otra cosa que no es lo que graba la gente. Yo allí no aprendí nada de cocina. Sé alguna cosita, pero no gracias al programa sino a vivir solo desde hace 12 años», espeta.

De este modo, el intérprete se suma a la larga lista de concursantes que aseguran que todo está manipulado y que cambian mucho las imágenes cuando el equipo de edición montan los programas. La gran mayoría se quedan con la sensación que es un reality con mayúsculas y que la cocina o las técnicas culinarias que aprendan los concursantes es lo último que los importa.

Jesús Castro critica a Masterchef | TVE

Jesús Castro asegura que no le preocupa la fama

El actor es famoso desde hace bastante de tiempo, pero de momento asegura que la fama no le cuesta: «La exposición te va bien para trabajar con marcas y para más rodajes. Ahora bien, te expones a la opinión pública. En mi caso, no me cuesta y no tengo ningún problema con esto. El que es verdad es que la gente a tu alrededor cambia y aquí es donde costa más tener los pies en el suelo».