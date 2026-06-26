Catalunya Ràdio prepara la temporada estiuenca amb novetats a la graella i també entre les seves veus principals. El principal titular, anunciat avui mateix per 3Cat, és la creació d’un informatiu nou que s’anomenarà Tot es pot parlar. Els oients el podran seguir els dissabtes i diumenges des de l’11 de juliol fins al 2 d’agost de 9:00 a 11:00 hores. De moment, hem pogut saber que aquest nou telenotícies de cap de setmana estarà editat “des de la perspectiva dels oients” i que el presentaran Domènec Subirà i Núria Pujadas.
L’encàrrec que els ha fet l’emissora és que escoltin “directament” les persones i que “aprofundeixin” en les qüestions que els generen més inquietud, debat o interès. La idea és que aquest programa nou compti també amb la participació d’especialistes que ajudaran a contrastar dades, aportar coneixement i enriquir la reflexió sobre l’actualitat. Tot plegat, doncs, amb l’objectiu d’entendre les notícies de forma pràctica.
Domènec Subirà és periodista especialitzat en informació internacional. Ha treballat als serveis informatius de Catalunya Ràdio, des d’on ha cobert conflictes i esdeveniments internacionals en llocs com Ucraïna, Kosovo, el Pròxim Orient o Mèxic. Entre les feines més mediàtiques, que hagi estat enviat especial a l’Antàrtida per explicar els projectes científics que s’hi desenvolupen. Núria Pujadas, per la seva banda, ha treballat a Cadena SER, 8tv i betevé. Actualment forma part de l’equip d’El Suplement de Catalunya Ràdio, on continua desenvolupant tasques de redacció i informació d’actualitat.
Frederic Vincent, Marina Alaminos i Roger Carandell entre les veus destacades de l’estiu
L’actualitat no s’aturarà aquest estiu a Catalunya Ràdio. Frederic Vincent tornarà a conduir El matí de Catalunya Ràdio i al Catalunya vespre hi seran Agnès Marquès i Manel Alías. El cap de setmana, com dèiem, s’estrenarà el nou format de Tot es pot parlar amb Domènec Subirà i Núria Pujades. I, a partir del 8 d’agost, tornarà El suplement en la seva versió més estiuenca, amb Marina Alaminos al capdavant.
I pel que fa a la programació d’entreteniment? Roger Carandell, Marta Delcor i Marta Muntaner estaran al capdavant de La tarda de Catalunya Ràdio; mentre que iCat i Catalunya Música també presentaran novetats en les graelles d’estiu amb franges en directe per acompanyar l’activitat cultural del país.
iCat mantindrà tot el mes de juliol Els experts (estiu) amb Roger Seró. I al mes d’agost, dos blocs culturals diaris amb Sergi Ruiz destacaran la informació diària al voltant de la cultura. Catalunya Música també manté la capçalera de Tots els matins del món (estiu) amb Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut. A l’agost, l’actualitat de la clàssica quedarà recollida al Catalunya Música al dia, amb Sergi Ruiz, i el cap de setmana s’afegeix a la graella El somni d’un dia d’estiu amb Ester Pinart.