Catalunya Ràdio prepara la temporada veraniega con novedades en la programación y también entre sus voces principales. El titular principal, anunciado hoy mismo por 3Cat, es la creación de un nuevo informativo que se llamará Tot es pot parlar. Los oyentes podrán seguirlo los sábados y domingos desde el 11 de julio hasta el 2 de agosto de 9:00 a 11:00 horas. De momento, hemos podido saber que este nuevo noticiero de fin de semana estará editado “desde la perspectiva de los oyentes” y que lo presentarán Domènec Subirà y Núria Pujadas.

El encargo que les ha hecho la emisora es que escuchen “directamente” a las personas y que “profundicen” en las cuestiones que les generan más inquietud, debate o interés. La idea es que este nuevo programa cuente también con la participación de especialistas que ayudarán a contrastar datos, aportar conocimiento y enriquecer la reflexión sobre la actualidad. Todo ello, pues, con el objetivo de entender las noticias de forma práctica.

Domènec Subirà es periodista especializado en información internacional. Ha trabajado en los servicios informativos de Catalunya Ràdio, desde donde ha cubierto conflictos y eventos internacionales en lugares como Ucrania, Kosovo, el Medio Oriente o México. Entre los trabajos más mediáticos, ha sido enviado especial a la Antártida para explicar los proyectos científicos que se desarrollan allí. Núria Pujadas, por su parte, ha trabajado en Cadena SER, 8tv y betevé. Actualmente forma parte del equipo de El Suplement de Catalunya Ràdio, donde continúa desarrollando tareas de redacción e información de actualidad.

Domènec Subirà i Núria Pujadas presentarán un informativo nuevo en Catalunya Ràdio

Frederic Vincent, Marina Alaminos y Roger Carandell entre las voces destacadas del verano

La actualidad no se detendrá este verano en Catalunya Ràdio. Frederic Vincent volverá a conducir El matí de Catalunya Ràdio y en el Catalunya vespre estarán Agnès Marquès y Manel Alías. El fin de semana, como decíamos, se estrenará el nuevo formato de Tot es pot parlar con Domènec Subirà y Núria Pujades. Y, a partir del 8 de agosto, volverá El suplement en su versión más veraniega, con Marina Alaminos al frente.

¿Y en cuanto a la programación de entretenimiento? Roger Carandell, Marta Delcor y Marta Muntaner estarán al frente de La tarda de Catalunya Ràdio; mientras que iCat y Catalunya Música también presentarán novedades en las parrillas de verano con franjas en directo para acompañar la actividad cultural del país.

Serán las voces de Catalunya Ràdio para el verano

iCat mantendrá todo el mes de julio Els experts (estiu) con Roger Seró. Y en el mes de agosto, dos bloques culturales diarios con Sergi Ruiz destacarán la información diaria sobre la cultura. Catalunya Música también mantiene la cabecera de Tots els matins del món (estiu) con Rosa Maria Bartroli y Xavier Montagut. En agosto, la actualidad de la clásica quedará recogida en Catalunya Música al dia, con Sergi Ruiz, y el fin de semana se añade a la parrilla El somni d’un dia d’estiu con Ester Pinart.