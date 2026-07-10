Agnès Marquès triunfa en la radio después de toda una vida en los medios de comunicación, una cara conocida que ahora ha querido abrir una ventana a su vida personal. Pocos lo saben, pero la periodista de Catalunya Ràdio tiene una hermana mayor que la ha acompañado a una entrevista que ha gustado mucho en Les dones i els dies. La Gemma es cinco años mayor que ella, aunque toda la vida han disimulado bien esta diferencia de edad: «A mí me daba mucha rabia que nos preguntaran quién era la mayor, ¿cómo podía ser con esta diferencia?», ha lamentado entre risas la más joven de las dos. Que la vieran en antena desde joven, con el vestuario y el semblante serio no ayudaba.

El programa ha querido indagar cómo es su relación y cómo es, al final, tener una hermana. En su caso, tienen claro que es «una suerte» poder contar con alguien tan cercano a ti a tu lado: «Somos muy cercanas, siempre lo hemos sido, y considero una garantía tener una hermana porque sabes que estará ahí si te pasa algo«. Gemma está de acuerdo: «Mi vida tiene unos pilares y, uno de ellos, es tener una hermana porque nadie más podrá estar en su lugar». Un hermano no es un amigo, aunque a veces lo sea, pero tampoco es un familiar más: «Es una especie de compañero de viaje que está contigo de manera permanente«.

Como suele pasar entre hermanos, Agnès y Gemma también tienen caracteres muy diferentes: «Somos muy diferentes… pero la matriz es la misma y nos conocemos, sabemos cómo afectará cada cosa a una y otra o cómo lo asimilaremos». Forman parte de una familia pequeña y muy bien avenida, lo que hace que se vean con mucha frecuencia: «Sabemos que nos vemos cada fin de semana y que, cuando los padres falten, llevaremos nosotras el timón para decidir dónde y cuándo quedamos«.

¿Qué roles ocupan Gemma y Agnès Marquès dentro de la familia?

También es habitual, y aún más en hermanos con diferencia de edad, que cada uno de ellos ocupe un rol diferente en la familia. El caso de las Agnès no es una excepción, tal como han reconocido en antena: «Creo que representamos bien el tópico de hermana mayor y hermana pequeña«, ha destacado la periodista. Gemma es la hermana ordenada, tranquila y responsable; a quien le ha tocado este rol solo por el hecho de ser la mayor. ¿Y Agnès? Pues, un poco, la hermana más destroyer que aportó drama a la calma que había conseguido la mayor: «Es verdad que el pequeño genera tensión, normalmente. Te encuentras que el mayor ya ha dejado el camino hecho porque ha negociado con los padres y, cuando llega tu turno, te das cuenta de que no te basta con lo que ha conseguido y que lo que quieres es».

Un ejemplo práctico, que Gemma convenció a los padres para poder salir de fiesta hasta la una de la madrugada… y Agnès los enfadaba pidiendo poder quedarse hasta las dos. Su hermana aún recuerda fuertes discusiones con los padres cuando Agnès hacía lo que quería, de hecho. Era ella quien sufría las consecuencias y quiso abrir los ojos a la pequeña: «¿No podrías hacer lo que haces sin que los papás lo sepan? Yo hago cosas que ellos no saben«, ha recordado que le dijo en su momento.

¿Cómo es la relación de Agnès Marquès con su hermana mayor? | Instagram

Gemma experimentó lo que es la llegada de un hermano pequeño que la hacía enfadar, que le estropeaba los juguetes y también la ropa. Al final, explica que llegó a la conclusión de que lo mejor era decirle que se quedara toda la ropa que le quitaba: «Me sabía mal que me la devolviera con agujeros». Y aquí Agnès ha saltado: «Sí, pero era más lista que yo y me pedía la ropa más nueva que tenía a cambio de quedarme con las prendas que ella hacía tiempo que no se ponía».

La hermana mayor de Agnès se dedica a la empresa familiar, así que no tiene nada que ver con el mundo del periodismo como su hermana. Ahora bien, confiesa que ha vivido un montón de situaciones en que diferentes personas le preguntan por ella: «La gente tiene mucho interés por saber de la vida de los demás en general. Con personas a quienes yo no he explicado que Agnès era mi hermana, se han enterado y me han acabado preguntando por ella. Y te lo encuentras, pero no me sabe mal y siento orgullo por ella».

¿La hermana mayor siempre acaba siendo la responsable? | Instagram

Dos hermanas muy bien avenidas que no han tenido problema en sacar a la luz recuerdos compartidos y un cariño evidente.