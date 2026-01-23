Agnès Marquès gana el Ramon Llull con ‘La segunda vida de Ginebra Vern’

La periodista y escritora Agnès Marquès ha ganado el XLVI Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull con La segunda vida de Ginebra Vern, su segunda novela tras Ningú sap que soc aquí (2022). El libro, basado en hechos reales, cuenta la historia de una periodista de Barcelona que recibe el encargo de escribir un artículo viral sobre un anuncio publicado en un diario de Hemphill, un pequeño pueblo de Texas (Estados Unidos), en el que una mujer felicita a su marido y su amante por el hijo que esperan. Sin saberlo, este artículo le cambiará la vida para siempre. La novela se publicará el 25 de febrero en catalán (Columna) y en castellano (Destino). En 2025, la obra ganadora fue Aquest tros de vida, de Estel Solé.

La segunda vida de Ginebra Vern trata sobre «la distancia insalvable que hay entre los hechos y el relato”, explica Marquès, quien reconoce que el periodismo es un “lugar de conflicto ideal” dentro del libro que le permite plantear un dilema que interpela a todos: “¿Qué hacemos con la vida de los demás cuando la tenemos en nuestras manos?”. En el libro, lo que debía ser una pieza ligera de consumo rápido se convierte rápidamente en el detonante de una transformación personal inesperada que obligará a la protagonista a replantearse la manera en que ve el mundo y su propia vida.

Agnès Marquès con el jurado del Premio Ramon Llull / ACN

El Premio de las Letras Catalanas Ramon Llull, otorgado por primera vez en 1981, tiene una dotación económica de 60.000 euros para la obra ganadora y tiene el objetivo de contribuir a estimular la creación literaria en catalán. El jurado está formado por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Estel Solé, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales. Este año se han presentado 64 obras originales e inéditas. Las obras finalistas han sido Tingueren la culpa els americans, de Rola Tomassi (seudónimo); Proper, de Miquel Mascaró Oliver; Bombolles de xampany, de Pere Carbonell Vidal; Subterrània, de Marc Quintana, y Per damunt de totes les coses, de Esperança Cama (seudónimo).

Marquès, una periodista con una larga trayectoria

Agnès Marquès Pujolar (Barcelona, 1979) es periodista y licenciada por la Universidad Ramon Llull. Tiene una larga trayectoria en radio y televisión, donde ha dirigido y presentado programas como el Telenotícies cap de setmana (2007-2017), La gent normal (2015-2016) y Planta baixa (2022-2024) en 3Cat, así como los magazines informativos No ho sé de RAC1 (2017-2022) y Catalunya nit, de Catalunya Ràdio, que dirige actualmente. En 2018 publicó Els guapos són els raros, un libro ilustrado que recoge los testimonios del programa televisivo La gent normal.