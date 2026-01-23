Agnès Marquès guanya el Ramon Llull amb ‘La segona vida de Ginebra Vern’

La periodista i escriptora Agnès Marquès ha guanyat el XLVI Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb La segona vida de Ginebra Vern, la seva segona novel·la després de Ningú sap que soc aquí (2022). El llibre, basat en fets reals, explica la història d’una periodista de Barcelona que rep l’encàrrec d’escriure un article viral sobre un anunci publicat en un diari de Hemphill, un petit poble de Texas (Estats Units), en el qual una dona felicita el seu marit i la seva amant pel fill que esperen. Sense saber-ho, aquest article li canviarà la vida per sempre. La novel·la es publicarà el 25 de febrer en català (Columna) i en castellà (Destino). El 2025, l’obra guanyadora va ser Aquest tros de vida, d’Estel Solé.
La segona vida de Ginebra Vern tracta sobre “la distància insalvable que hi ha entre els fets i el relat”, explica Marquès, que reconeix que el periodisme és un “lloc de conflicte ideal” dins del llibre que li permet plantejar un dilema que interpel·la tothom: “Què fem amb la vida dels altres quan la tenim a les nostres mans”. Al llibre, el que havia de ser una peça lleugera de consum ràpid es converteix ràpidament en el detonant d’una transformació personal inesperada que obligarà la protagonista a replantejar-se la manera com es mira el món i la seva pròpia vida.
El Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, atorgat per primera vegada el 1981, té una dotació econòmica de 60.000 euros per a l’obra guanyadora i té l’objectiu de contribuir a estimular la creació literària en català. El jurat està format per Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Estel Solé, Gerard Quintana, Carme Riera i Emili Rosales. Enguany s’hi han presentat 64 obres originals i inèdites. Les obres finalistes han estat Tingueren la culpa els americans, de Rola Tomassi (pseudònim); Proper, de Miquel Mascaró Oliver; Bombolles de xampany, de Pere Carbonell Vidal; Subterrània, de Marc Quintana, i Per damunt de totes les coses, d’Esperança Cama (pseudònim).
Marquès, una periodista amb una llarga trajectòria
Agnès Marquès Pujolar (Barcelona, 1979) és periodista i llicenciada per la Universitat Ramon Llull. Té una llarga trajectòria en ràdio i televisió, on ha dirigit i presentat programes com el Telenotícies cap de setmana (2007-2017), La gent normal (2015-2016) i Planta baixa (2022-2024) a 3Cat, així com els magazins informatius No ho sé de RAC1 (2017-2022) i Catalunya nit, de Catalunya Ràdio, que dirigeix actualment. El 2018 va publicar Els guapos són els raros, un llibre il·lustrat que recull els testimonis del programa televisiu La gent normal.