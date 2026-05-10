La vista oral pel cas de l’operació Kitchen és un doll de sorpreses i notícies. És com un judici de sèrie nord-americana que en cada sessió ofereix girs de guió que semblen inesperats. Testimonis que aporten detalls que aclareixen no només com va anar l’operació per robar la informació delicada sobre el finançament irregular del PP que tenia el seu extresorer, Luis Bárcenas, els “papers de Bárcenas”, sinó que corroboren les sospites d’una il·legalitat d’un abast enorme. És a dir, emergeixen fets que corroboren l’existència d’una unitat policial estable, organitzada i operativa per a missions al·legals, il·legals o clandestines. Comptat i debatut, es corrobora la creació i hiperactivitat de la policia patriòtica de Mariano Rajoy, que va saltar a la llum pública arran de l’operació Catalunya, el tèrbol dispositiu contra el Procés.
El judici ha mostrat les costures de les clavegueres de l’Estat i, fins i tot, com el sistema s’autoregula a través de les seves pròpies estructures, com va exposar, en la sessió de dimarts d’aquesta setmana, l’exagent del CNI David Vidal, que va descriure l’operatiu per neutralitzar el risc que representava el comissari José Manuel Villarejo. En aquesta línia, cal destacar també la testifical, en la sessió de dijous, del comissari general de la Policia Judicial del Cos Nacional de Policia (CNP) entre el 2013 i el 2015, José Santiago Sánchez Aparicio, que va admetre que l’exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino -màxim comandament uniformat del CNP– va informar-lo “d’una operació d’intel·ligència al voltant de Bárcenas“. Pino és l’únic condemnat per l’operació Catalunya arran de l’escàndol del pendrive dels Pujol. Una condemna, fins i tot, confirmada per la poderosa Sala Penal del Tribunal Suprem. Pino també seu al banc dels acusats de la Kitchen.
“Ningú no en sabia res”
Sánchez Aparicio va obrir la caixa dels trons a la seu de l’Audiència Nacional amb el seu testimoni implicant de ple Pino en la tramoia de l’operació Kicthen. Aquest testimoni era un dels principals comissaris en l’estructura de comandament de la policia espanyola en el seu moment. De fet, era el màxim responsable de les unitats destinades a totes les investigacions que els jutges havien encomanat al Cos Nacional de Policia. El comissari va assegurar al tribunal del cas, que presideix amb mà ferma la magistrada Teresa Palacios, que Pino li va fer saber l’existència “d’una operació intel·ligència al voltant de José Luis Bárcenas”.
Segons va relatar, just uns dies després de la seva presa de possessió com a responsables de les instruccions judicials ordenades al CNP, Pino el va informar d’aquesta “operació d’intel·ligència”, sense més detalls. Per això, ho va preguntar al seu equip. La sorpresa va ser que cap membre del seu equip “en sabia absolutament res”. “No em van dir absolutament res del que havien fet ni perquè, de fet, vaig pensar que ho feien per protegir confidents”, va afegir.
Posteriorment, Pino el va citar amb una reunió amb el cap de la Unitat Central de Suport Operatiu, el comissari Enrique García Castaño, àlies el Gordo. De fet, García Castaño era un dels elements principals de la brigada política i també estava acusat, però un ictus el va exonerar de totes les causes obertes en el macrosumari Tàndem. Ateses les explicacions de Sánchez Santiago, García Castaño, en aquella trobada, li va comunicar que “l’operació no s’havia dut a terme perquè la font era massa feble”. També va admetre que no va poder saber si a aquesta “operació d’intel·ligència”, que negaven finalment haver dut a terme, s’hi havien destinat fons reservats.
Morocho i la UDEF
Per altra banda, Sánchez Aparicio va avaluar la seva relació amb un dels puntals del cas, l’inspector Manuel Morocho, inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF). Morocho va ser l’encarregat d’investigar el cas Gürtel de finançament il·legal del PP i, durant el seu testimoni en el judici del cas Kitchen, va admetre “pressions” sobre les perquisicions de les irregularitats comptables dels populars. Fins i tot, va subratllar que li van retallar el seu equip de treball.
Sánchez Aparicio va relatar al tribunal que va oferir a Morocho augmentar el seu equip amb membres de la Unitat Central d’Intel·ligència Criminal, la UCIC, una unitat d’elit d’anàlisi policial. Morocho va rebutjar l’oferiment perquè prou feina tenia si, a més, havia d’afegir la preparació d’agents en tasques específiques de la UDEF i dels seus sistemes de treball.