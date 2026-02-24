El comisario de inteligencia jubilado, y uno de los mandos operativos principales de la policía patriótica, José Manuel Villarejo, ha declarado en el juicio contra los Pujol Ferrusola. El comisario se ha esforzado en salir del foco de una manera bastante artificial para sacar de quicio al presidente del Tribunal, José Ricardo de Prada.

Villarejo ha negado tener conocimiento del caso Pujol ni haber realizado ninguna operación, aunque, Eugenio Pino había explicado antes que tanto el comisario como el exjefe de Asuntos Internos del CNP, Marcelino Martín Blas habían llevado a cabo diversas acciones, como por ejemplo, acompañar a Victòria Àlvarez a declarar ante la policía por su relación con la familia del expresidente. Villarejo ha asegurado que solo tuvo conocimiento del caso Pujol a través de «chascarrillos», en el sentido de «chismes».

El tribunal ha tenido que llamar la atención varias veces al comisario por sus respuestas renuentes, evasivas o con comentarios personales añadidos. En todo caso, Villarejo ha recordado que sus notas de inteligencia han sido avaladas por la fiscalía y los jueces en sus diversas causas. Una afirmación que las defensas ya han almacenado.

