L’ex agregat d’Interior a Andorra admet contactes amb el banc on els Pujol tenien els diners

El darrer testimoni de la jornada d’avui al judici contra els Pujol Ferrusola s’ha fet esperar, però, com un bon dinar, ha paït bé a les defenses. A través d’una complicadíssima connexió virtual -un dels forats negres d’aquest judici- ha testificat, Bonifiacio Díez, alies “Boni”, un dels policies patriòtics relacionat amb l’operació Catalunya, tant en la trama espanyola com en l’Andorrana. De res li ha servit al·legar al tribunal que tenia passaport diplomàtic, ni apuntar que estava protegit per la confidencialitat de la seva feina, el president del Tribunal, el magistrat José Ricardo de Prada, no ha estat per orgues, i li ha ordenat respondre amb la “veritat”.
D’aquesta manera, a preguntes de la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, el lletrat Cristóbal Martell, Díez ha detallat que va ser agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra des del 2008 fins el setembre de 2013 i després es va incorporar a la Direcció Adjunta Operativa, comandada per Eugenio Pino, que avui també ha apuntat als comissaris Marcelino Martín Blas i a José Manuel Villarejo como a responsables de la guerra bruta contra els Pujol. De fet, Díez va estar a les ordres de Martin Blas.
La relació amb Andorra
Un dels punts més interessants de la trama andorrana va ser la trucada de Bonifacio Díez que va rebre Rosa Castellón, secretària del consell d’administració de la BPA, l’entitat on els Pujol Ferrusola tenien fons no declarats a la Hisenda espanyola-. Un contacte que no ha negat. De fet, ha reconegut que tenia amistat amb Castellón i que coneixia molta gent de la BPA, tant directius, com membres del departament de “compliment” i treballadors. En aquesta trucada, Bonificació li ha hauria recomanat a Castellón que parlés amb els directius de la BPA perquè “Tienen que ver unas personas en Madrid, aconséjales que colaboren, si no, las cosas no irán bien“. Bonifacio ha dit que no ho recordava.
Per altra banda, també ha negat recordar que va participar en la xuclada informativa de les bases de dades de la BPA a l’ambaixada espanyola i haver intermediat amb Celestino Barroso, el seu successor a Andorra, “més enllà de presentar-lo al lloc quan es produeix un relleu”. Tot i que ha preguntat a l’advocat “a quin any es referia”. Per altra banda, i pel que fa la seva etapa a Afers Interns sí que va ajudar a elaborar un informe amb Marcelino Martín Blas sobre l’entramat societari d’Oleguer Pujol Ferrusola, que van lliurar a la fiscalia anticorrupció. És curiosa aquesta manifestació, perquè Afers Interns, investiga la policia i no pas als ciutadans no uniformats.
Bonifacio també va ser processat i finalment absolt del cas del pendrive dels Pujol, un cas pel qual va ser condemnat Eugenio Pino per revelació de secrets. En concret haver incorporat a la causa, el pendrive dels Pujol sense autorització judicial i sense cadena de custòdia tot amagant el seu orígen. Curiosament, un dels altres policies implicats en aquest cas, l’inspector 89140, declararà demà com a principal instructor dels atestats del cas contra la família de l’expresident.