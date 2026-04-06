L’Audiència Nacional arxiva la ‘connexió Maracaibo’ de l’operació Catalunya

Els anys passen i les coses es van situant. Dues setmanes després que el principal executiu i un dels propietaris de la Banca Privada d’Andorra (BPA) testifiquessin a l’Audiència en el judici contra els Pujol Ferrusola, s’ha tancat una de les causes que va servir d’excusa per a la seva intervenció. En diuen la “connexió Maracaibo”. És a dir, el pressumpte blanqueig de capitals procedents del petroli de Veneçuela. Així ho ha dictaminat el titular del Tribunal Central d’Instància Plaça 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en una interlocutòria del passat 25 de març a la qual ha tingut accés El Món.
La BPA, entitat on tenien els diners la família de l’expresident i que serveix de base per a les acusacions de blanqueig, va haver d’abaixar la persiana després de la seva intervenció per part de les autoritats financeres andorranes i espanyoles, per la seva franquícia espanyola, Banco Madrid. L’argument bàsic per a la intervenció se sostenia en una nota del tresor nord-americà, el FinCEN, que apuntava Andorra com un paradís fiscal del blanqueig i, en concret, la BPA. De moment, de cinc motius, només dos continuen vius, però dormint el son dels justos.
A parer de les autoritats de control d’Andorra, dels EUA i les espanyoles, l’entitat andorrana blanquejava diners que procedien de la màfia xinesa, de la màfia russa, del càrtel de Sinaloa, del petroli veneçolà i del blanqueig de fons a través de societats patrimonials i fundacions de Panamà. Una situació que va permetre a la policia patriòtica pressionar i coaccionar els directius de la BPA per tal d’aconseguir informació sobre el patrimoni i moviments financers dels darrers anys de la família de l’expresident Pujol, així com d’Artur Mas i Oriol Junqueras: confirmat per les declaracions al judici dels Pujol Ferrusola no només dels directius de l’entitat, sinó també de membres de la policia patriòtica.
Investigacions arreu del món
Segons la resolució d’arxivament, d’encara no cinc pàgines, la causa que instruïa Pedraz es van incoar per una denúncia de la fiscalia anticorrupció, de l’equip del fiscal José Grinda, per unes actuacions de blanqueig que “haurien perpetrat a Espanya diversos ciutadans veneçolans”. El sistema de blanqueig s’hauria bastit a través d’inversions de 4.350.000.000 dòlars, diners que “provindrien d’un frau”. Uns diners que posteriorment van passar pel sedàs d’un crèdit, signat el 12 març de 2012, per part de la petroliera estatal veneçolana, PDVSA, i l’empresa privada Administradora Atlantic 17107, CA.
Un crèdit que la fiscalia titllava de delicte antecedent de blanqueig, atès un informe policial de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (CNP), amb número 20240024008000004080. Segons aquest informe, els diners procedien d’una operació batejada com Atlantic/Violet que estava investigada per la justícia veneçolana. Diferents comissions rogatòries a Andorra i Suïssa assenyalaven que els pagaments dels crèdits es realitzaven a través d’entitats andorranes a nom de la societat Welka Holding.
A més, els investigadors van relacionar aquest dispositiu de blanqueig amb l’operació Money Flight, que a Espanya es va rebatejar com a Money Garden, que implicava entitats financeres nord-americanes en l’entramat i que investigava la fiscalia dels EUA així com el Grup de Protecció de la Infraestructura Financera de Miami del Homeland Security Investigations (HSI), el departament de Seguretat Nacional. Tot semblava una macrooperació internacional que ajudava a enfosquir l’actuació del sistema bancari andorrà i, en concret, de la BPA.
Noms de Veneçuela
El principal investigat en aquesta peça ara arxivada era Alejandro Betancourt, que romania arrestat a Londres fins que el passat 26 de març es va decretar la seva llibertat. Betancourt era un dels socis de Nervis Villalobos, l’exviceministre d’Energia de Veneçuela entre el 2002 i el 2006, que havia estat client de la BPA i que va denunciar les coaccions de la policia espanyola per passar informació dels Pujol en la seva declaració a la comissió d’Investigació de l’operació Catalunya al Congrés de Diputats. En aquest sentit, tant Villalobos com Betancourt, constaven com dos dels principals noms del “cas PDVSA” que tan el FinCEN com el Sepblac espanyol i l’UIFAnd andorrà, van utilitzar per intervenir la BPA, i de retruc, estaven com imputats a l’Audiència Nacional.
Villalobos encara pot continuar com investigat per una altra causa. De fet, va passar a l’ofensiva i va denunciar diversos agents de la Unitat de Delinqüència Fiscal i Financera (UDEF), del Cos Nacional de Policia, el fiscal anticorrupció José Grinda i fins i tot, el jutge Juan Carlos Peinado, el que empaita Pedro Sánchez i la seva parella, Begoña Gómez. Villalobos quan va deixar el govern d’Hugo Chávez fa 20 anys, es va dedicar a exercir de consultor per a multinacionals de diferents països, també a Espanya, on resideix des de fa una dècada. Operava amb comptes de la BPA i al Banc de Madrid. En tenir diners a la mateixa entitat que els Pujol, el policia Bonifacio Díaz Sevillano, alies Boni, que també va declarar al judici contra l’expresident admetent pressions a la BPA, com exagregat d’Interior a l’ambaixada espanyola a Andorra, va contactar-hi. Es van reunir a Washington on li van demanar informació dels Pujol i s’hi va negar, perquè, entre d’altres motius, no en tenia cap coneixement.
Les maniobres de Boni les va denunciar, en la seva compareixença i en una denúncia davant Afers Interns del CNP i va afegir a la denuncia que Grinda li va demanar que cooperés com a testimoni de càrrec contra el Banco de Madrid i altres entitats. També s’hi hauria negat. Segons va assegurar li van arribar a oferir la nacionalitat, protecció i “un paradís a Espanya” si era capaç de “mentir sobre la Banca Andorrana”, . La negativa va suposar que el fiscal, el febrer de 2016, el fes passar de testimoni a investigat i d’aquí a la presó, on es va passar 13 mesos fins que el Tribunal Constitucional li va acabar donant la raó. Precisament a la presó de Soto del Real va conèixer Jordi Pujol fill.
Una altra ‘excusa’ que cau
El jutge Pedraz en la seva interlocutòria al·lega que no es pot persistir en una instrucció que la mateixa justícia veneçolana ha arxivat. Així, remarca que la causa judicial oberta a Veneçuela per aquest prèstec va ser arxivada pel Tribunal Especial Quart de Primera Instància de la República Bolivariana a través d’una interlocutòria el 10 de març de 2023. La justícia veneçolana va entendre que el prèstec es va formular de “conformitat a la legalitat de Veneçuela”, per tant, no hi ha delicte antecedent que justifiqui la continuïtat de la instrucció. A més, deixa entreveure que l’actuació de la fiscalia es “podria qualificar de prospectiva” i que només va fer manifestacions genèriques sobre pressumptes evasions d’impostos.
La causa PDVSA s’ha clos després d’haver servit per pressionar la BPA des d’Espanya i els EUA. I no és la primera. De fet, el cas Gao Ping que a Andorra ha costat una dura condemna, però a Espanya, coneguda com a causa Emperador, encara resta pendent de judici després de més de deu anys d’instrucció. La connexió russa, el cas Petrov, i amb el càrtel de Sinaloa va ser desacreditada per l’informe del Seplac sobre els fons i l’activitat financera de Banco Madrid. De fet, ara com ara, només queda pendent de resoldre les fundacions instrumentals de Panamà que gestionaven actius que procedien d’Andorra, com operacions per incrementar el rèdit dels diners.