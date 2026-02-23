Setzena jornada del judici contra la família Pujol Ferrusola. Un matí que no ha estat gens profitós, de nou, per a les acusacions, tant la del ministeri fiscal com la de l’Advocacia de l’Estat. De la llista d’avui havia decaigut el que podria haver estat el testimoni estrella, l’examant de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, la declaració de la qual va ser l’excusa que va servir per encetar el procés oficial contra la família de l’expresident. Ara bé, l’estrada virtual del tribunal que presideix José Ricardo de Prada ha servit per fer un combinat estrany de testimonis de la defensa i de les acusacions. Un aiguabarreig que ha afavorit de ple la selecció catalana de penalistes que porten la toga de defensors.
Els dos primers testimonis ja han estat un preàmbul premonitori del que podria passar. Per una banda, Olga López, extreballadora de l’editorial Malpaso, que ha aportat documents del retorn d’uns diners avançats per editar dos llibres sobre Florenci Pujol, pare de l’expresident. I, en segon terme, Marcelino Oreja –fill de l’excomissari europeu de Transports del mateix nom, i dirigent destacat del vell PP– i Juan Vergés, un dels responsables de la promoció Life Marina a Eivissa, que ha replicat a les acusacions en relació amb el suposat regal d’un pis. “No, no, aquí no es regala res!”, ha sentenciat per explicar que hi ha negocis que es paguen en espècie i més quan no han sortit com s’esperaven.
El d’Oreja ha sigut un testimoni sobre la relació de l’empresa EMTE, de la qual n’era director general de Tecnologies, amb Jordi Pujol Ferrusola, sobre els cobraments del primogènit del president pel desembarcament de l’empresa a Mèxic. De fet, el cognom de qui sembla l’únic protagonista del judici, Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el darrer argument de les acusacions. Fins al punt que un dels principals testimonis li ha recordat que “ser fill d’una persona famosa no l’invalida en la seva competència professional”.
Un ‘xerpa’ a Mèxic
Oreja, un home recte, mudat i amb sabates brillants de sivella, s’ha assegut a l’estrada a l’espera de les preguntes sobre aquestes comissions. Ha explicat que va ser un dels quatre directors generals d’EMTE -una empresa de Carles Sumarroca fill-, en concret, la seva responsabilitat eren les tecnologies i els sistemes. I, com que era la més exportable, van incloure en la seva cartera la direcció internacional. Oreja va prestar serveis entre 2004 i 2011, una època en què l’empresa es va expandir a Mèxic, un mercat “interessant” per a la companyia.
Pujol Ferrusola va fer de xerpa d’EMTE al país. De fet, els va presentar el “gerent” que la companyia va tenir durant molts anys a Mèxic, Alberto Escofet, que Oreja va fitxar quan va plegar d’EMTE, i l’advocat que va formalitzar societàriament EMTE a Mèxic. “Vaig tenir reunions prèvies amb Jordi Pujol Ferrusola sobre Mèxic i vaig confirmar la seva competència”, ha assegurat. Una “competència” que va confirmar en el primer viatge a Mèxic amb el primogènit de l’expresident, quan “al cap d’una setmana d’aterrar a Mèxic vaig tenir contacte amb moltes persones”.
“Nosaltres necessitàvem algú amb contactes, que conegués el país, que pogués obrir portes, explicar el sistema del país, de les licitacions, per entendre com funcionava tot”, ha assenyalat. En diverses factures, l’empresa de Jordi Pujol Ferrusola Project Màrqueting va cobrar 132.800 euros. Una quantitat que Oreja ha considerat “normal” per a un facilitador. Fins i tot, ha remarcat que Pujol Ferrusola els va presentar un possible soci local, Carlos Riva, amb qui finalment no van fer tractes perquè la quantitat d’accions que demanava excedia el projecte de l’empresa.
“Ser fill d’una persona famosa ni invalida la competència professional”
En la part final de l’interrogatori de l’Advocacia de l’Estat i de la Fiscalia, han preguntat a Oreja com és que feia negocis amb Jordi Pujol Ferrusola. El mateix lletrat de la Moncloa li ha preguntat si el febrer de l’any 2008, no hi va haver cap persona a EMTE que se sorprengués de “la importància política i mediàtica de l’entorn de Jordi Pujol”. I fins i tot ha assegurat que un “germà de Jordi Pujol era conseller”, fet que ha fet saltar com una molla les defenses.
Impertèrrit, però astorat pel to i contingut de la pregunta, Oreja ha estat contundent: “En aquella època no hi havia aquesta atenció mediàtica d’ara”. I ha continuat: “Era el fill d’un senyor que havia estat president de la Generalitat, però és un senyor que vaig considerar competent”. “Ser fill d’una persona famosa no invalidava la seva competència professional”, ha afegit amb posat seriós. Els advocats de l’Estat han desistit de fer més preguntes. Joan Canela, membre de la direcció d’EMTE, també ha reblat el clau: “No veig quin problema hi ha a treballar amb el fill d’una persona famosa”. La percepció a la sala ha estat formular-se la pregunta de si és que a Jordi Pujol Ferrusola el jutgen per dir-se Pujol Ferrusola.