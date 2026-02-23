El judici contra la família Pujol Ferrusola havia de ser un judici que havia de marcar l’agenda política. Un judici històric. I, ben segur que ho serà. Però, de moment, ja s’enfila al pòdium del caos processal d’un macrosumari que supera els deu anys i els 70.000 folis. La vista oral és un maldecap per al president del tribunal, José Ricardo de Prada, i sobretot, per a les parts, que veuen el desori que suposen testimonis confosos, altres als quals es renuncia a causa del seu estat de salut, altres que han mort i molts que prou feina tenen a recordar el que els demanen o entendre les preguntes que els fan a través d’una pantalla en compareixences telemàtiques.
Però aquest dilluns s’ha registrat un cas com un cabàs. A la vista que dimarts d’aquesta setmana és previst que comenci la desfilada de membres de la policia patriòtica de l’etapa de Mariano Rajoy, la Comissaria Especial de l’Audiència Nacional ha remès un ofici al tribunal informant de com i de quina manera s’ha citat els responsables de l’operació Catalunya que va comportar el cas Pujol. La sorpresa ha estat que han confós un senyor que viu en un poble medieval de la serra de Guadalajara –Atienza, conegut com el “Hollywood de Guadalajara”– amb l’inspector Celestino Barroso, un dels membres de la policia patriòtica.
Una errada amb el segon cognom
Segons es desprèn de l’ofici policial remès a l’Audiència Nacional, al qual ha tingut accés El Món, el senyor Barroso va rebre una trucada de la policia, que va obtenir el seu telèfon a través de les bases de dades policials. L’home, de gairebé 82 anys, va informar els agents que mai havia estat policia ni guàrdia civil i que mai ha treballat a Andorra. Els agents responsables de localitzar-lo es van creure el que el senyor Barroso els estava dient i van fer una comprovació “en fonts obertes”.
L’errada es va evidenciar. S’havien confós amb el segon cognom de Celestino Barroso i, en base la informació recollida per la policia, han demanat ara les dades del Barroso que busquen, el policia que hauria participat en la trama andorrana de l’operació Catalunya. En concret, en les pressions a la Banca Privada d’Andorra per poder obtenir informació dels Pujol i altres líders independentistes. Per altra banda, la policia ha confirmat la citació de José Manuel Villarejo Pérez, de l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional en l’etapa de Rajoy, Eugenio Pino, i de Marcelino Martín Blas i Bonifacio Díez, membres de l’operatiu contra el Procés.