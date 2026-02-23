El juicio contra la familia Pujol Ferrusola debía ser un juicio que marcaría la agenda política. Un juicio histórico. Y, seguramente lo será. Pero, de momento, ya se encamina al podio del caos procesal de un macrosumario que supera los diez años y los 70.000 folios. La vista oral es un dolor de cabeza para el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, y sobre todo, para las partes, que ven el desorden que suponen testigos confundidos, otros a los que se renuncia debido a su estado de salud, otros que han muerto y muchos que tienen bastante trabajo para recordar lo que se les pide o entender las preguntas que les hacen a través de una pantalla en comparecencias telemáticas.

Pero este lunes se ha registrado un caso como un cesto. A la vista de que el martes de esta semana está previsto que comience el desfile de miembros de la policía patriótica de la etapa de Mariano Rajoy, la Comisaría Especial de la Audiencia Nacional ha remitido un oficio al tribunal informando de cómo y de qué manera se ha citado a los responsables de la operación Catalunya que comportó el caso Pujol. La sorpresa ha sido que han confundido a un señor que vive en un pueblo medieval de la sierra de Guadalajara –Atienza, conocido como el «Hollywood de Guadalajara»– con el inspector Celestino Barroso, uno de los miembros de la policía patriótica.

Una imagen del Tribunal en el juicio Pujol Ferrusola/QS

Un error con el segundo apellido

Según se desprende del oficio policial remitido a la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Món, el señor Barroso recibió una llamada de la policía, que obtuvo su teléfono a través de las bases de datos policiales. El hombre, de casi 82 años, informó a los agentes que nunca había sido policía ni guardia civil y que nunca ha trabajado en Andorra. Los agentes responsables de localizarlo creyeron lo que el señor Barroso les estaba diciendo e hicieron una comprobación «en fuentes abiertas».

El error se evidenció. Se habían confundido con el segundo apellido de Celestino Barroso y, en base a la información recogida por la policía, han solicitado ahora los datos del Barroso que buscan, el policía que habría participado en la trama andorrana de la operación Catalunya. En concreto, en las presiones a la Banca Privada de Andorra para poder obtener información de los Pujol y otros líderes independentistas. Por otro lado, la policía ha confirmado la citación de José Manuel Villarejo Pérez, del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional en la etapa de Rajoy, Eugenio Pino, y de Marcelino Martín Blas y Bonifacio Díez, miembros del operativo contra el Procés.